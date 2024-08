Gaziantep Şahinbey Belediyesi Yaz Okulu Mezuniyet Töreni

Yerel

Gaziantep Şahinbey Belediyesi bünyesinde düzenlenen yaz okulu mezuniyet töreni, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesine bağlı kurslardan mezun olan öğrenciler, kursların hayatlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Törende, okuma yazma kursuna katılan 40 yaş üstü kadınlar keplerini attı. Ayrıca törene katılan tüm kursiyerlere hediyeler takdim edildi. Bu yılki yaz okulu programında öğrencilere LGS ve üniversiteye hazırlık, meslek edindirme, Kur'an-ı Kerim, ana sınıfı, okuma-yazma, yabancılara Türkçe okuma-yazma, Bilim Şahinbey - Dene Yap, müzik, akıl oyunları gibi birçok alanda eğitim ve kurs imkanı sunuldu.

"Biz eğitimde her türlü desteği ve imkanı veriyoruz"

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Türkiye'de en fazla genç Şahinbey Belediyesinde var. Biz bu tür faaliyetlerimizi özellikle gençlere yönelik projeleri arttırıyoruz. Bir bebek doğduğu zaman hoş geldin bebek diyerek biz gidiyoruz. Biz eğitimde her türlü desteği ve imkanı veriyoruz. Çocuklarımıza kitap setleri hediye ediyoruz. 4. Sınıftan itibaren her çocuğumuza her yaz spor ayakkabı hediye ediyoruz. Biz sporu çok seviyoruz. Spor tesislerimizi gün geçtikçe daha da arttırıyoruz. Gelenekseller spor merkezi yaptık Türkiye'de bir numara. Buradan mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP