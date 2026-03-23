Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

23.03.2026 13:30
Ameliyat olan Osimhen'in yaklaşık 5 maç kaçırması beklenirken, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı iyileşme sürecine bağlı olacak.

Galatasaray'da ameliyata alınan Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği netleşmeye başladı.

5-6 HAFTALIK AYRILIK BEKLENİYOR

Sakatlığı sonrası ameliyat olan yıldız golcü, daha önce yaptığı açıklamada 5-6 hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtmişti. Bu süreçte takımını kritik maçlarda yalnız bırakacak.

5 MAÇI KAÇIRMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

DERBİ YARIŞI ZAMANA BAĞLI

Yıldız futbolcunun nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği ise tedavi sürecine bağlı olacak. Sağlık ekibinin vereceği karar, derbide oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Ameliyat, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    gelsin öbür koluda biz kralım.. 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:53:20.
