İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

24.03.2026 09:36
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kiryat Shmona'da yaptığı açıklamanın hemen ardından bölgeye füze düşmesi üzerine sığınağa alındı. Saldırı öncesinde ateşkese dönülmeyeceğini ve Lübnan içinde "stratejik derinlik" sağlanması gerektiğini söyleyen Herzog'un sözleri dikkat çekerken, İsrail-Lübnan hattında artan saldırılar gerilimin daha da tırmandığını gösterdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkenin kuzeyindeki Kiryat Shmona kentinde düzenlediği basın toplantısının hemen ardından bölgeye füze düşmesi üzerine güvenlik ekipleri tarafından sığınağa alındı. Saldırı, İsrail- Lübnan hattında tırmanan gerilimin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklara göre konuşmanın bitmesinden kısa süre sonra kent yakınlarına isabet eden füze nedeniyle sirenler çaldı ve bölgede panik yaşandı. Herzog'un hızla güvenli alana götürüldüğü, olayda can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

"ATEŞKESE DÖNEMEYİZ" DEMİŞTİ

Herzog, saldırıdan dakikalar önce yaptığı açıklamada İsrail'in önceki ateşkese geri dönmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti. Lübnan sınırına ilişkin sert mesajlar veren Herzog, "Stratejik derinliği Lübnan içinde sağlamamız gerekiyor" diyerek askeri operasyonların sürebileceğinin sinyalini verdi.

SINIR HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son dönemde İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile karşılıklı saldırılar artarken, Kiryat Shmona ve çevresi sık sık roket ve füze tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusu, sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını genişletirken, bölgedeki sivil yerleşimlerde tahliyeler de gündeme geliyor.

Herzog'un konuşmasının hemen ardından gelen saldırı, hem zamanlaması hem de hedef alınan bölge açısından dikkat çekerken, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırdı.

Savaş ve Çatışma, Isaac Herzog, Güvenlik, Politika, Lübnan, Herzog, İsrail, Dünya, Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
ABD’den Hürmüz Boğazı hamlesi 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi ABD'den Hürmüz Boğazı hamlesi! 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi
Gerçek mi değil mi Bu videoyu görenler ikiye bölündü Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
