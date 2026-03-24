Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

24.03.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Alaattin Kadayıfçıoğlu, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Kalaycıoğlu'nun tutuklanma kararını öğrendikten sonra ağlama krizine girdiği, büyük bir şok içinde ne olduğunu kavramaya çalışıp "Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?" dediğini öğrenildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Sıddık Sokak'ta 19 Mart'ta iddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu (50) gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine 2 farklı aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtığı belirlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi. 10 şüpheli Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını öğrenince büyük bir şok geçirerek ağlama krizine girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycıoğlu, ne olduğunu anlamaya çalışarak yanındaki avukata ve diğer kişilere, "Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?" dedi. Kalaycıoğlu tutuklama kararının ardından Silivri'deki Marmara Kadın Tutuk Cezaevine gönderildi.

Mahkeme, Cinayet, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Allah azgınlığı ve fenalığı yasaklar size böylece tutup düşünesiniz diye öğüt veriyor 43 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Hay'dan gelen Hu'ya gitti. izzet iyi dağıttıydı bu şavşatalı hayatın bir de bedeli var 7 0 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Ne tepki vermiş bu kadarda yalan haber yapmayın ayıptır. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:29:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.