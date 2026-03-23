Kremlin\'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar

23.03.2026 13:05
Kremlin, Politico'nun Rusya'nın İran'la istihbarat paylaşımını kesme karşılığında ABD'den Ukrayna'ya desteğini durdurmasını istediği yönündeki iddiasını sert bir dille yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin "tamamen yanlış" olduğunu belirterek bu tür bir teklifin hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etti, iddialar ise küresel diplomasi trafiğinde yeni tartışma başlattı.

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın gölgesinde küresel diplomasi trafiği hızlanırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin, Batı basınında yer alan "Rusya'nın İran ile istihbarat paylaşımını kesme teklifinde bulunduğu" yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu tür haberler doğru değil, daha doğrusu tamamen yanlış" ifadelerini kullandı.

İDDİA NEYDİ?

Politico'da yer alan haberde, Rusya'nın ABD'ye, İran ile istihbarat paylaşımını durdurma karşılığında Washington'ın Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesini teklif ettiği öne sürülmüştü. Haberde, bu teklifin savaşın gidişatını etkileyebilecek bir "pazarlık" olduğu iddia edilmişti.

MOSKOVA'DAN NET RET

Kremlin ise bu iddialara hızlı yanıt verdi. Peskov, haberin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, Rusya'nın İran politikasıyla ilgili bu tür bir teklifin söz konusu olmadığını ifade etti. Benzer şekilde Rus yetkililer daha önce de İran ile askeri ve istihbarat iş birliği iddialarını "asılsız" olarak nitelendirmişti.

KÜRESEL GERİLİMİN ORTASINDA

Söz konusu iddialar, ABD-İsrail-İran hattındaki savaşın genişlediği bir dönemde gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür haberlerin küresel güçler arasındaki diplomatik manevraların ve istihbarat savaşlarının arttığını gösterdiğini belirtiyor. Rusya ile İran arasındaki yakın ilişkiler uzun süredir Batı'nın dikkatini çekerken, Moskova'nın bu tür iddiaları sert şekilde reddetmesi dikkat çekti.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Savaşın seyrine paralel olarak büyük güçler arasındaki temaslar ve iddialar yakından izlenirken, Kremlin'in bu net yalanlaması, iddiaların uluslararası alanda tartışılmaya devam edeceğine işaret ediyor.

