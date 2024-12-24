Gaziantep savunmasının kahramanları anıldı - Son Dakika
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Yerel

Gaziantep savunmasının kahramanları anıldı

Gaziantep savunmasının kahramanları anıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde Kırkayak Parkı anıtı, Şehit Şahinbey'in mezarı ve Şehit Karayılan'nın mezarında anma törenleri düzenledi.

24.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:32
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde Kırkayak Parkı anıtı, Şehit Şahinbey'in mezarı ve Şehit Karayılan'nın mezarında anma törenleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği program Kırkayak Parkı'nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Kırkayak Parkı'nda düzenlenen törenden sonra anma programı Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey'in anıt mezarında devam etti. Antep Savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anıldı.

Karayılan mezarı başında anıldı

Şahinbey Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından da Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet'in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün, şanlı Gaziantep'imizin milli mücadeledeki kararlılığının ve kahramanlığının 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gaziantep savunması İstiklal harbimizin ilham kaynağı aynı zamanda milli mücadele tarihimizin çok önemli bir parçasıdır. Mukaddes vatan toprakları için ne canlar verdik, dünya şahit, yıkılmadık. Yokluk içinde yürütülen bu savaşın izlerinde, hatıralarını taşıyan her karede, değerli büyüklerimizden dinlenen her hikayede bu vatanın bekası için bağımsızlık mücadelesi vardır. Bugün her köşesinde şehadet hatırası barındıran Gazi Şehrimiz, 'Vurun Antepliler Namus Günüdür' diyerek şahadete uğurladığımız 6 bin 317 yiğidimizin mücadelesiyle düşmandan kurtuldu. 6 bin 317 şehit verdiğimiz mücadelemizde, Fransız Kuvvetleri Birliği'nin çok sayıda ağır silah ve askerden oluşan ordusuna karşı Şahinbey ve arkadaşlarından oluşan Kuvay-i Milliye gönüllüleri büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Antep savunması için, Fransız General Guro 'Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz koca Fransız Devleti, bir Antep sancağı ile başa çıkamadık' demişti. Çünkü 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek direniş gösteren bir Gaziantep halkı vardı. Binlerce isimsiz kahramanı şehit vererek kazanılan bu memleket bize atalarımızın yadigarları ve milli mücadelemizin mirasıdır. Çehresinde şehit nuru, bedeninde misk kokusu taşıyanlar ile kalbinde şiddet ittifakı yaşatanların mücadelesinde kazanan elbette ki Gazilik Madalyası'nı gururla taşıyan Antep Halkıdır. Kazanan elbette ki Gazi Mustafa Kemal'in 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi de kurtardılar' diyerek iftihar ettiği kahraman Mehmetçiktir. Kazanan elbette ki aziz Türk milletidir" dedi.

"Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye dünyanın en güçlü 5 devletinden biri olacaktır"

Tahmazoğlu, "Sevgili gençler yokluk içerisinde iman varsa imkanda vardır mücadelesiyle bu kurtuluş savaşını kazandılar. Cennet gibi bir vatanı bize emanet ettiler. Önümüzde bir Türkiye yüzyılı var. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye dünyanın en güçlü 5 devletinden biri olacaktır. Suriye'deki düzen ortamını da kuracak olan Türkiye'dir. Türkiye savunma sanayide destanlar yazıyor. Bin 150 proje ile şu anda Türk savunma sanayisi göz kamaştırıyor. Onun için hep birlikte daha çok çalışıp yeni buluşlar yapacağız. Biz bağımsızlık mücadelesinde binlerce şehit verdik. Bu vatanın her köşesi bu yüzden çok kıymetli. Gençlerimizi Çanakkale'ye göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep savunmasının kahramanları anıldı - Son Dakika

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