Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor

Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor
17.07.2025 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, sıcak havaya rağmen turist yoğunluğu ile dikkat çekiyor, tarihi ve gastronomi zenginliğiyle öne çıkıyor.

Termometrelerin 40-45 dereceleri göstermeye başladığı Gaziantep'te bunaltıcı sıcağa rağmen yaşanan turist yoğunluğu yüzleri güldürüyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan, tarihi değerleri ve eşsiz yöresel lezzetleriyle öne çıkan Gaziantep, yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra damaklarda unutulmaz tatlar bırakan yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken Gaziantep, aşırı sıcaklara rağmen turistlerden büyük ilgi görüyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan, dünyaca ünlü Çingene kızı mozaiğinin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, kale çevresi ile hayvanat bahçesi gibi çok sayıda tarihi ve turistik alanı bulunan Gaziantep, sıcak havaya rağmen turistlerin akınına uğradı.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi hanları, camileri ve çarşıları gezdi. Yöresel ürünler ile bakır eşyaların satıldığı Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'ndan alışveriş yapan turistler, çarşılarda bol bol fotoğraf çekti.

"Gaziantep gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir"

İstanbul'dan Gaziantep'e gezmeye geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirten Nuray Elçi, "Arkadaşım 4 senedir beni Gaziantep'e davet ediyordu, bu sene kısmet oldu ve geldim. Keşke 4 yıl önce Gaziantep'e gelseydim. Gaziantep'i bol bol geziyoruz. Yemekleri çok güzel. Çok sıcak olmasına rağmen yine de keyif alarak vakit geçiriyoruz. Bakırcılar Çarşısı'nı geziyoruz ve alış verişimizi yapıp gideceğiz. Hava çok sıcak olmasına rağmen Gaziantep gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir" dedi.

"Hava sıcak olmasına rağmen Gaziantep'i gezmeyi tercih ettik"

Ankara'dan gelen Mehmet Kalay ise "Hava sıcak olmasına rağmen Gaziantep'i gezmeyi tercih ettik. Farklı alanlar, kültürler ve insanlar olmasına rağmen Gaziantep çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Gaziantep turistik açısından da çok mükemmel ve herkese Gaziantep'i tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Gaziantep tarihiyle, kültürüyle, çarşılarıyla çok güzel"

Mardin'den kenti gezmeye geldiğini belirten Metin Kavak, tarihi, yapıları, gastronomideki ünü ve kültür turizmi sayesinde Gaziantep'in gözde şehirlerden olduğunu ifada ederek, "Gaziantep'in kendine özel bir hikayesi var. Tarihiyle, kültürüyle, çarşılarıyla çok güzel. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik cıvıl cıvıldı. Mardin'in kendine göre, Gaziantep'in kendine göre özgün bir kültürü var. Gaziantep'in mutfağı tartışılmaz. Tarihi hanları, çarşıları ve özellikle Bakırcılar Çarşısı, kendi kültürel dokusuyla Türkiye'nin bu anlamda mihenk noktasıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Gastronomi, gaziantep, Kültür, turist, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti 13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişi ertelendi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Archie Brown’dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçelileri üzecek karar İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
08:26
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor
Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
08:07
Irak’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
14:27
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
14:23
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
14:20
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 10:03:49. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.