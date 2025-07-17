Gaziantep Sıcağa Rağmen Turist Akınına Uğruyor

Termometrelerin 40-45 dereceleri göstermeye başladığı Gaziantep'te bunaltıcı sıcağa rağmen yaşanan turist yoğunluğu yüzleri güldürüyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan, tarihi değerleri ve eşsiz yöresel lezzetleriyle öne çıkan Gaziantep, yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra damaklarda unutulmaz tatlar bırakan yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken Gaziantep, aşırı sıcaklara rağmen turistlerden büyük ilgi görüyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan, dünyaca ünlü Çingene kızı mozaiğinin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, kale çevresi ile hayvanat bahçesi gibi çok sayıda tarihi ve turistik alanı bulunan Gaziantep, sıcak havaya rağmen turistlerin akınına uğradı.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi hanları, camileri ve çarşıları gezdi. Yöresel ürünler ile bakır eşyaların satıldığı Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'ndan alışveriş yapan turistler, çarşılarda bol bol fotoğraf çekti.

"Gaziantep gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir"

İstanbul'dan Gaziantep'e gezmeye geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirten Nuray Elçi, "Arkadaşım 4 senedir beni Gaziantep'e davet ediyordu, bu sene kısmet oldu ve geldim. Keşke 4 yıl önce Gaziantep'e gelseydim. Gaziantep'i bol bol geziyoruz. Yemekleri çok güzel. Çok sıcak olmasına rağmen yine de keyif alarak vakit geçiriyoruz. Bakırcılar Çarşısı'nı geziyoruz ve alış verişimizi yapıp gideceğiz. Hava çok sıcak olmasına rağmen Gaziantep gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir" dedi.

"Hava sıcak olmasına rağmen Gaziantep'i gezmeyi tercih ettik"

Ankara'dan gelen Mehmet Kalay ise "Hava sıcak olmasına rağmen Gaziantep'i gezmeyi tercih ettik. Farklı alanlar, kültürler ve insanlar olmasına rağmen Gaziantep çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Gaziantep turistik açısından da çok mükemmel ve herkese Gaziantep'i tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Gaziantep tarihiyle, kültürüyle, çarşılarıyla çok güzel"

Mardin'den kenti gezmeye geldiğini belirten Metin Kavak, tarihi, yapıları, gastronomideki ünü ve kültür turizmi sayesinde Gaziantep'in gözde şehirlerden olduğunu ifada ederek, "Gaziantep'in kendine özel bir hikayesi var. Tarihiyle, kültürüyle, çarşılarıyla çok güzel. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik cıvıl cıvıldı. Mardin'in kendine göre, Gaziantep'in kendine göre özgün bir kültürü var. Gaziantep'in mutfağı tartışılmaz. Tarihi hanları, çarşıları ve özellikle Bakırcılar Çarşısı, kendi kültürel dokusuyla Türkiye'nin bu anlamda mihenk noktasıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP