Gaziantep büyükşehir, 14 bin konut hedefine kararlılıkla ilerliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 14 Bin Konut Projesi'nde kritik bir eşiği daha aşıyor. Şehrin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük konut yatırımlarından biri olan proje kapsamında, bin konutun kura çekimi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gazi şehre geliyor.

Yoğun nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından başlatılan 14 Bin Konut Projesi tüm hızıyla sürüyor. Projenin yeni etabı kapsamında, 5 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te Güneyşehir Bölgesi'nde düzenlenecek kura çekim töreniyle bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Gazi Konut, Gazi şehrin yeni uydu kentlerinde her gelir grubuna hitap eden esnek ve farklı ödeme planlarıyla binlerce aileyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde Gazi Konut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde projeler hayata geçirilirken, her altı ayda bir bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - GAZİANTEP