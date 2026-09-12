Gaziantep\'te 14 Eylül\'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete sunacak. Uygulamayla öğrencilerin okullarına kolaylıkla ulaşması ve eğitim yılının ilk gününde kent trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Bu kapsamda belediyeye ait otobüs, tramvay ve GAZİRAY araçları, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Kart ile yapılacak binişlerde ücretsiz hizmet verecek. Uygulamadan tüm vatandaşlar yararlanacak.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde özel araç kullanımının azaltılmasını teşvik edecek uygulamayla kent içi trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Öğrenciler ve veliler, ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanarak okullarına daha kolay ulaşabilecek.