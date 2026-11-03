Gaziantep\'te 15 yaşındaki Müzeyyen, 35 erkek arasında metal teknolojisi okuyor

Gaziantep'te 15 yaşındaki Müzeyyen Tırfarlıoğlu, babasının mesleğini yaşatmak için metal teknolojisi eğitimi aldığı OSB Koleji'nde bölümün tek kız öğrencisi olarak önyargılara meydan okuyor.

Gaziantep'te yaşayan ve Gaziantep OSB Koleji'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Müzeyyen Tırfarlıoğlu, kaynakçılık ve metal işleriyle uğraşan babasının mesleğini vefatının ardından devam ettirmeye karar verdi. Hem babasını gururlandırmak hem de onun işine devam etmek için Gaziantep OSB Koleji'nde metal teknolojisi alanını tercih eden Tırfarlıoğlu, 35 erkek öğrencinin olduğu bölümde tek kız öğrenci olarak eğitim görüyor. Çevresinden gelen "Bu iş kızlara göre değil" sözlerine kulak asmadan eğitimini sürdüren Tırfarlıoğlu, gelecekte büyük projelere imza atmayı hedefliyor.

"Babamı gururlandırmak için bu bölümü seçtim"

Babasının metal işlerine ve kaynakçılığa büyük ilgi duyduğunu anlatan Müzeyyen Tırfarlıoğlu, "Babam kaynakçılık işlerini çok severdi. Metal işiyle uğraşırdı. Babam vefat ettikten sonra Gaziantep OSB Koleji'ne gelip hem babamı gururlandırmak hem de onun işine devam etmek için metal teknolojisi alanını seçtim. Böyle bir karar vermek bana çok iyi hissettirdi. Sanki babamı gururlandıracak ve gelecekte çok büyük başarılar elde edecekmişim gibi hissediyorum" dedi.

"İlk amacımız iş güvenliğini öğrenmek"

Metal teknolojisi bölümünde eğitim sürecinin öncelikle iş güvenliğiyle başladığını ifade eden Tırfarlıoğlu, "Burada ilk amacımız iş güvenliğimizi öğrenmek. İş güvenliğini öğrendikten sonra uygulamalara geçiyoruz. İlk etapta temel eğitimlerimizi alıyoruz. Daha sonra kaynak, CNC ve bükme gibi alanlarda eğitimlerimizi tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu iş kızlara göre değil diyenler oldu"

Çevresinden bölüm tercihiyle ilgili olumsuz yorumlar da aldığını belirten Müzeyyen, kendisine güvenerek kararından vazgeçmediğini söyledi. Tırfarlıoğlu, "Çevremden birçok kişi 'Bu işi yapamazsın, bu iş kızlara göre değil, erkek işi' dedi. Ama ben kendime güvenerek buraya geldim. Hem kendim için hem de benden sonra gelecek kızlar için bu bölümü seçtim. Onların da istedikleri zaman böyle alanlarda başarılı olabileceklerini göstermek istiyorum" diye konuştu.

"Büyük projelere imza atmak istiyorum"

Gelecekte ne yapmak istediğine henüz tam olarak karar vermediğini ancak büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini söyleyen Tırfarlıoğlu, "İleride tam olarak ne yapmak istediğimi henüz seçemedim ama gelecekte çok büyük işlere ve projelere imza atmayı hedefliyorum" dedi.

"Arkadaşlarım bana karşı çok saygılı"

Bölümdeki tek kız öğrenci olmasının kendisi açısından herhangi bir sorun oluşturmadığını da anlatan Tırfarlıoğlu, erkek arkadaşlarının kendisine karşı saygılı davrandığını belirterek, "Burada tek kız öğrenciyim. Benden başka bir kız olmadığını, üst sınıflarda da başka bir kız öğrenci bulunmadığını düşünüyorum. Ama eğitim hayatım gerçekten güzel geçiyor. Arkadaşlarım iyi. Bana karşı davranışları ve saygıları çok güzel. Gerçekten saygılı ve güzel insanlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

"Kız öğrencilerimizin de bu sektörlerde kendilerini kanıtlamalarına fırsat sağlamış olduk"

Okul hakkında bilgi veren ve kız öğrencilerinde bu sektörlerde kendilerini kanıtlamalarına fırsat sağlamış olduklarını aktaran okul müdürü Fatih Ağcabay ise, "Okulumuz Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 2013 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış 8 alanda eğitim veren bin 200 kontenjanlı bir meslek lisesi. Gaziantep Organize Sanayi'de faaliyet gösteren firmalarla eş güdümlü olarak çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki yıldan bu yana okulumuz bünyesinde kurulan Türkiye'nin en büyük meslek lisesi atölye binasıyla birlikte uygulamalı eğitimlere çok hız verdik. Buna bağlı olarak firmalarla yaptığımız görüşmelerde kız öğrencilerin de aslında erkeklerin yapabileceğini düşünülen mesleklere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalara başladık. Buna bağlı olarak metal teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriye otomasyon, makine tasarım teknolojisi alanlarına da kız öğrenci kayıtları yaparak kız öğrencilerimizin de bu sektörlerde kendilerini kanıtlamalarına fırsat sağlamış olduk. Organize sanayi bölgesi içerisinde istihdam edilmek üzere nitelikli ve kalifiye eleman yetiştirmekteyiz. Bu anlamda organize sanayide faaliyet gösteren firmalarla oldukça sıkı işbirlikleri kurmaktayız. Bu yıl kaynak metal bölümüne bir kız öğrencimiz kaydoldu. Kız öğrencimizin hayali rahmetli olan babasının mesleğini icra etmek ve babasının mesleğini daha bilimsel, daha teknik şartlarda yürütmek istiyor. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.