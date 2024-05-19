Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gaziantep\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve konuşmalarla başladı. Ardından Gaziantep Festival Park'ta etkinlikler devam etti.

19.05.2024 12:59
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Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. İlk kutlama 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılma saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çelenk bırakma töreninin ardından 19 Mayıs kutlamaları Gaziantep Festival Parkta çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam edildi.

Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Gaziantep İl Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay yaptı. Özbay, " 19 Mayıs; binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan, milli mücadele destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır. Bu gün, var olmak, yok olmak kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Bu gün, çocuğunu öksüz, anne ve babasını kimsesiz bırakanların, gençliğinin baharında şehitlik rütbesine erenlerin günüdür. Bu gün, Atatürk'ün güvendiği, inandığı Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliğine, Bayram olan gündür. İşte bugün, onların mirasına sahip çıkma ve bu büyük mücadeleyi daha ileriye taşıma görevi bizlere düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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