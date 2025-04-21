Gaziantep\'te 2. Çocuk Tiyatroları Şenliği Coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" kapsamında sahnelenen "Şeker Kız ve Arkadaşları" isimli tiyatro oyununa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Başkan Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Şeker Kız ve Arkadaşları" adlı oyunu çocuklarla birlikte izledi.

"Yeşil bir dünya için durmak yok, yola devam"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyun sonrası yaptığı konuşmada etkinliklere ilgi gösteren öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu hafta 23 Nisan haftası, sizin haftanız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. 105 yıl önce dünyanın ilk çocuk bayramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza armağan etmiş. Bugüne kadar getiren öğretmenlerimize, annenize ve babanıza çok teşekkür ederim. Bugün kültür ve sanatta bir şey yaptık. Ağaçları kesmeyeceğiz, yeşili koruyacağız, ormanımızı koruyacağız. Yeşil bir dünya için durmak yok, yola devam diyorum. Kültür ve sanatımızda size verilecek mesajları; suyumuzu korumamız gerektiğini, yeşili korumamız gerektiğini, ortak dünyamız olan gezegenimizi korumamız gerektiğini konuşacağız" dedi.

Oyun yazarı Seyfettin Süha Erol, tiyatro oyuncularına ve yetkililere günün anısına teşekkür etmek amacıyla hediye takdim etti.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği hikayede, ormanda ailesiyle birlikte yaşayan Şeker Kız ve arkadaşları Tombul Güvercin, Dahi Köpek ve Ürkek Sincap, ağaçları keserek doğaya zarar veren kerestecilere karşı mücadele ederek doğayı korumaya çalışıyor. Eğlenceli şarkılar eşliğinde doğanın, ormanların ve ağaçların önemi çocuklara aktarılıyor.

Seyfettin Süha Erol tarafından kaleme alınan, 6-9 yaş arası çocuklara hitap eden tiyatro oyunu GBB Onat Kutlar Sahnesinde sahneleniyor. 6 Mayıs tarihine kadar yüzlerce çocuk bu sahnede tiyatroyla buluşacak. - GAZİANTEP