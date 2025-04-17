Gaziantep\'te 25 KGYS ve 3 PTS noktası kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, kentte güvenliğin artırılması amacıyla kentte 25 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktası ve 3 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası kurulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kentte güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir protokole imza atıldı. 25 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktası ve 3 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasının kurulumu ile tarihi Bey Mahallesi'nde tamamlanan kamera sisteminin Emniyet Müdürlüğü'ne devrini içeren protokol, bugün Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol kapsamında kurulacak yeni KGYS ve PTS noktalarıyla şehir genelinde güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Huzurlu şehir, güvenli kent olması adına bu yatırımları devam ettiriyoruz"

Protokolde konuşan İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, "Kamera ve KGYS'ye ağırlık veriyoruz ilimizde. Huzurlu şehir, güvenli kent olması adına bu yatırımları devam ettiriyoruz. Hem merkezi bütçeden, Ankara'dan aldığımız destekle, hem de yerelde belediyelerimizde, başta Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil olmak üzere nokta sayımızı ve kamera sayımızı arttırıyoruz. Bizim için hem caydırıcı bu, hem de olaydan sonra delil anlamında oldukça kıymetlidir" dedi.

"47 noktada 188 kamera kurulumu gerçekleştirecek"

Protokolde konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, "İmzalanacak olan bu protokol ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen Jandarma Kırsal Güvenlik Yönetim Sistemi'nin birinci aşamasında gerçekleştirilen ve önümüzdeki hafta itibariyle faaliyete geçecek olan noktadaki 134 kamera ve görüntü izleme merkezine ilave eden ikinci aşamada yürütülecek olan çalışmalara ek olarak protokol kapsamında 47 noktada 188 kamera kurulumu gerçekleştirecek ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın kurumsal kapasitesi güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

"Kentin güvenliği, vatandaşın huzuru bizim asli görevlerimizdendir"

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bir belediyenin görevi sadece park, bahçeler, çevre düzenlemesi değildir. Kentin güvenliği, vatandaşın huzuru bizim asli görevlerimizdendir. Bu anlamda gece gündüz kendilerini bu konuda bizim güvenliğimiz için gece gündüz çalışan emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bu kameralarla birlikte biz kentimizdeki güvenliğin daha da çok artacağını, vatandaşımızın huzurunun daha çok artacağı inancındayız" ifadelerine yer verdi.

"Şehrimizin güvenliği için çok önemli bir protokol için toplanmış bulunuyoruz"

Protokolün önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizin güvenliği için çok önemli bir protokol için toplanmış bulunuyoruz. Şehrimizin güvenliğini kamera özellikle arttırmak adına belediyeler olarak destek vereceğiz. Şehrimizin güvenliği için çok iyi bir protokol emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şehrin şu anda bütün gördüğünüz ulaşım merkezleri izleniyor"

Huzurlu şehir Gaziantep için önemli bir protokol olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu yaptığımız çalışmalarla birlikte özellikle güvenli parklar, güvenli şehir konusunda biz Hasan Celal Güzel'i güvenli park haline dönüştürdük. Aynı anda bütün kameralarda izleniyor. Bir çocuk yere düştüğünde bile anında görülüyor. Dolayısıyla şehri güvenli hale dönüştürdüğümüz aynı mantıkla bugün birçok sorun önleyici teknik olarak karşımızda sorun çözülmüş olacak. Bu bakımdan biz önce akıllı şehir Gaziantep dedik, yeşil şehir Gaziantep dedik, akıl ulaşım dedik. Şehrin şu anda bütün gördüğünüz ulaşım merkezleri bizim ulaşım merkezimiz tarafından izleniyor. Bu sistemin aynı şekilde emniyet tarafından görülmesi ile iki sistemin birbirini görmesi açık verinin birbirini gözlemlemesiyle alakalı da emniyet müdürümüzle çalışıyoruz. Bunun en büyük örneği Bey Mahallesi'nde kurduğumuz sistemi protokollü emniyete devrildi. Emniyet bütün yaptığımız altyapıyı aldı ve şu anda kendi kullanmaya başladı. Bu yaptığımız çalışmayla da şehrin daha güvenliği. Şehrin daha güvenli hale dönüşmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu protokolden sonra kamera sayımızı 4 binlerin üzerine çıkarıyoruz"

Protokolde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle bu noktaya yetiştirdik. Bu protokolden sonra kamera sayımızı 4 binlerin üzerine çıkarıyoruz. 4 bin 500'e yaklaştırıyoruz ve ilk andaki hedefimiz de 5 bine bunu tamamlamak. Kendi imkanlarımızla bunu tamamlayacağız. Bugün yapacağımız protokolle kıymetli basın mensuplarımız, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanında 25 kent güvenliği yönetim sistemi ve 3 PTS, plaka tanıma sistemi noktası kuracağız. Burada 125 adet kameramız olacak. Önce şunu söyleyeyim, KGYS kent güvenliği yönetim sistemi ya da kırsal güvenlik yönetim sistemi, jandarma anlamında. Kırsal güvenlik. PTS'de plaka tanıma sistemimiz. O kısaltmaları bundan sonra kullanacağım. Şahinbey Belediyesi sorumluluk alanında 28 KGS, 3 PTS ile 140 kamera, Şehit Kamil Belediyesi sorumluluk alanında da 28 KGS ve 3 PTS ile 140 kamera yine kuracağız. Jandarma sorumluluk bölgesine geldiğimizde de Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan jandarma alanında 47 KGS noktası ve 188 kamera olacak. Burada arkadaşlar her bir görüntüleme noktasında 3 sabit bir de hareketli kameramız oluyor. 47 noktada 188 kamera bu açılımın karşılığıdır. Kırsal'da Şahinbey Belediyesi sorumluluk alanında 26 KGS noktasında 104 kameramız, yine Şehit Kamil Belediyesi sorumluluk alanında 21 KGS noktasında 84 kameramız olacak. Yeni protokolden sonra il genelinde yani bunlar eklenmiş olacak, var olanlara eklenmiş olacak. Böylece il genelinde emniyet ve jandarma görev sorumluluk bölgelerinde KGS genişleme projesi kapsamında, biz buna KGS genişleme projesi diyoruz, var olan noktalarımıza ek olarak 175 adet KGS noktası, 9 PTS noktası, 781 adet kamera kurulumu yapılmış olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP