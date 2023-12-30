 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Taşlıca Malazgirt Mahallesi'ndeki 3 bin 26 metrekarelik alana ağaç dikimi gerçekleştirdi. Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bugüne kadar 312 bin 273 metrekarelik alan ağaçlandırıldı ve 15 binden fazla ağaç dikildi. Başkan Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada, çevre dostu olmanın önemine vurgu yaparak, yeşili korumanın ve geleceğe taşımanın dünyayı yaşanabilir bir hale getireceğini belirtti.

Gaziantep\'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı
30.12.2023 - 15:17,
Abone Ol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşlıca Malazgirt Mahallesi'ndeki 3 bin 26 metrekarelik alana ağaç dikimi yapıldı.

"Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi, ağaç dikimi için belirlediği 50 noktanın 38'incisini Malazgirt Mahallesi'yle tamamladı. EBRD'nin Yeşil Şehir ilan ettiği Gaziantep'te proje kapsamında bugüne kadar 312 bin 273 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, dikilen ağaç sayısı da 15 bini geçti.

"Artık yeni bir dünya var"

Başkan Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada etkinliğin gerçekleştiği mahallenin çok özel bir isme sahip olduğunu belirterek, "100'üncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1933 yılında Gaziantep'e geliyor ve bir talimat veriyor. Gaziantep Lisesi'nin kurulmasını talimat veriyor. Gaziantep Lisesi'nde 90 yıldan bu yana bilgi ormanları yetişiyor. Bilgi ormanı çok mühim. Artık yeni bir dünya var. Doğalgaz ve petrolün önemi artık beşeri sermaye yani yetişmiş insan gücü kadar önemli değil. İşte benim karşımda yetişmiş insan gücü var. Bu beşeri sermaye bugün, kendini yetiştirmesinin yanında Malazgirt Mahallesi'ne ağaç dikiminin yapılmasına vesile oluyor" dedi.

Çevre dostu olmanın önemine işaret eden Başkan Şahin, "Büyük doğa olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Doğa bizi ikaz ediyor. Daha kısa bir süre öncesinde metrekareye 75 kilogram yağmur düştü. Bu tür doğa olaylarından dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu düşüncede ekonomiyi ekolojiye çevirerek çevre dostu bir dünyanın ne kadar gerekli olduğu mesajı veriliyor. Yeşili korumak ve yeşili geleceğe taşımak hususunda yapılacak çalışmaların dünyayı ne denli yaşanabilir bir hale dönüştüreceği söyleniyor. Bu dersleri alan topluluk olarak buradayız" diye konuştu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Gaziantep'te yeşil alanlarımız artıyor. Gerek Orman Genel Müdürlüğü olarak gerekse de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu çalışmalarla yeşil alanlarımız kentte artıyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce de dernek olarak bu sene 90'ıncı yıl dönümlerini kutladıklarını dile getirerek, "Haluk Levent konseriyle bu yıl dönümünün kutlamalarına başladık. Bugün de ağaçlandırma çalışmamızı yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri belirlenen alanlara konulan ağaçların dikimini yaptı, can suyu verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Malazgirt, Gaziantep, Çevre, Doğa, Etkinlik, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement