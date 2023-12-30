Gaziantep\'te 3 Bin 26 Metrekarelik Alana Ağaç Dikimi Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşlıca Malazgirt Mahallesi'ndeki 3 bin 26 metrekarelik alana ağaç dikimi yapıldı.

"Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi, ağaç dikimi için belirlediği 50 noktanın 38'incisini Malazgirt Mahallesi'yle tamamladı. EBRD'nin Yeşil Şehir ilan ettiği Gaziantep'te proje kapsamında bugüne kadar 312 bin 273 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, dikilen ağaç sayısı da 15 bini geçti.

"Artık yeni bir dünya var"

Başkan Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada etkinliğin gerçekleştiği mahallenin çok özel bir isme sahip olduğunu belirterek, "100'üncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1933 yılında Gaziantep'e geliyor ve bir talimat veriyor. Gaziantep Lisesi'nin kurulmasını talimat veriyor. Gaziantep Lisesi'nde 90 yıldan bu yana bilgi ormanları yetişiyor. Bilgi ormanı çok mühim. Artık yeni bir dünya var. Doğalgaz ve petrolün önemi artık beşeri sermaye yani yetişmiş insan gücü kadar önemli değil. İşte benim karşımda yetişmiş insan gücü var. Bu beşeri sermaye bugün, kendini yetiştirmesinin yanında Malazgirt Mahallesi'ne ağaç dikiminin yapılmasına vesile oluyor" dedi.

Çevre dostu olmanın önemine işaret eden Başkan Şahin, "Büyük doğa olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Doğa bizi ikaz ediyor. Daha kısa bir süre öncesinde metrekareye 75 kilogram yağmur düştü. Bu tür doğa olaylarından dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu düşüncede ekonomiyi ekolojiye çevirerek çevre dostu bir dünyanın ne kadar gerekli olduğu mesajı veriliyor. Yeşili korumak ve yeşili geleceğe taşımak hususunda yapılacak çalışmaların dünyayı ne denli yaşanabilir bir hale dönüştüreceği söyleniyor. Bu dersleri alan topluluk olarak buradayız" diye konuştu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Gaziantep'te yeşil alanlarımız artıyor. Gerek Orman Genel Müdürlüğü olarak gerekse de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu çalışmalarla yeşil alanlarımız kentte artıyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce de dernek olarak bu sene 90'ıncı yıl dönümlerini kutladıklarını dile getirerek, "Haluk Levent konseriyle bu yıl dönümünün kutlamalarına başladık. Bugün de ağaçlandırma çalışmamızı yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri belirlenen alanlara konulan ağaçların dikimini yaptı, can suyu verdi. - GAZİANTEP