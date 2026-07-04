Vakıf Geleneği Gaziantep'te yaşatıldı - Son Dakika
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Vakıf Geleneği Gaziantep'te yaşatıldı

Vakıf Geleneği Gaziantep\'te yaşatıldı
04.07.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında Gaziantep'te 41 çocuk sünnet ettirildi. Program, Sultan II. Bayezid Han'ın 530 yıllık vakfiyesindeki hayır şartı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde; Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında 41 çocuk sünnet ettirildi.

Sultan II. Bayezid Han'ın yaklaşık 530 yıl önce vakfiyesinde yer verdiği "çocukların sünnet ettirilmesi ve güzel elbiseler giydirilmesi" hayır şartı doğrultusunda düzenlenen program, Kurtuluş Camii'nde okunan mevlitle başladı. Ardından çocuklar Tema Park'ta ağırlandı, daha sonra polis eskortu eşliğinde motorize ekipler ve Vosvos araçlarıyla şehir turu yapılarak Gaziantep Marina Restorana geçildi.

Protokolün katılımıyla gerçekleştirilen programda yemek ikramı ve folklor gösterilerinin ardından sünnet çocuklarına takıları takıldı, bisikletleri hediye edildi ve pasta kesimi yapıldı.

Programda konuşan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli miraslarından biri olduğunu belirterek, Sultan II. Bayezid Han'ın vakfiyesindeki hayır şartını yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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