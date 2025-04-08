Gaziantep'te 41 Yılını Dolduran Çiftlere Umre Başvurusu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 41 Yılını Dolduran Çiftlere Umre Başvurusu Yoğun İlgi Görüyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere özel umre yolculuğu için başvuruların başladığını duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde müjdelenen projeye çiftlerden yoğun ilgi var. Aile değerlerini yüceltmeye yönelik olan bu proje, uzun evlilikleri kutlama ve manevi bir yolculuk fırsatı sunuyor.

08.04.2025 12:30  Güncelleme: 12:37
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Gaziantep'te evlilikte 41 yılı dolduran çiftlerden umre için yoğun başvuru

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı çerçevesinde evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenleyeceği umre yolculuğu başvurularına yoğun ilgi gösteriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Ramazan Bayramı öncesinde müjdesini verdiği kutsal yolculuk projesi, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Umreye katılmak isteyen çiftler, belediye hizmet binasında kurulan Umre Masası'na akın etti. Aile birliğini güçlendirmek ve manevi değerlere katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje, uzun soluklu evliliklere özel bir manevi yolculuk imkanı sunuyor.

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Şehreküstü semtinde yaşayan Halil Baloğlu, Başkan Fatma Şahin'in umre projesinin müjdesini yakınlarından duyduğunu belirterek, "Ben de geldim başvurdum. Buradaki arkadaşlar bana yardımcı oldular. Çok memnunum. İnşallah bizlere çıkar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şimdiden çok sevinçliyim. Sevinci kalbime, ruhuma işledi. İnşallah gidersem daha iyi olur" dedi.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Yahya Korkmaz ise umre masasında yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Vermiş olduğu hizmetten çok memnunuz. Allah devamını getirmeyi nasip etsin. Böyle hayırlı hizmetlerin devamını bekleriz. 43 yıllık evliyim. Daha önce umreye gitmedim. Allah kısmet ederse Fatma Şahin sayesinde gideceğim" ifadelerini kullandı.

45 yıldır evli olan Ali Küpeli de, "Allah Fatma Şahin'den razı olsun. Görevinde her daim üstün başarı diliyorum. İsterim ki tüm belediye başkanlarımız bu işlerden faydalansın. Ne mutlu bizlere. İnşallah bize çıkar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Başvurular nasıl yapılıyor

Umre programına katılmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan umre masasında yüz yüze ya da internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Online başvurular, belediyenin resmi web sitesi üzerinde yer alan https://gaziantepailem.com/basvuru/umre adresinden alınıyor.

Başvurular, yalnızca Gaziantep'te ikamet eden ve 2025 yılı içerisinde evliliklerinde en az 41 yılı doldurmuş çiftlere yönelik kabul ediliyor. Ayrıca daha önce hiçbir şekilde hac veya umre ziyaretinde bulunmamış çiftler, bu özel projeden yararlanabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu proje, sadece manevi bir yolculuk imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aile değerlerini yücelten, uzun süreli birlikteliklere kıymet veren bir sosyal sorumluluk örneği olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 41 Yılını Dolduran Çiftlere Umre Başvurusu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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