Gaziantep'te 485 Öğrenciye Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 485 Öğrenciye Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep\'te 485 Öğrenciye Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, '6-14 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında 485 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verdi. Ayrıca depremzede çocuklarla futbol ve voleybol maçı oynandı. Trafik Jandarması ekipleri tarafından bilgilendirme stantları kuruldu ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

10.05.2024 17:17
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince "6-14 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında 485 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, "6-14 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın katılımlarıyla trafik eğitim programı düzenledi. Programda trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları kapsamında 485 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlik kapsamında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de depremzede çocuklarla futbol ve voleybol maçı oynandı.

Trafik Jandarması ekipleri tarafından bilgilendirme stantları da kurularak güvenli bir trafik ortamının oluşturulması ve trafik kazalarının azaltılması konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca ekipler tarafından "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Hayatla Yarışılmaz" kampanyaları ile ilgili hazırlanan el broşürleri ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Tank. Asb. Çvş. Bestami Saydan'ın İslahiye ilçesinde ikamet eden ailesi ziyaret edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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