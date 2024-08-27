Gaziantep'te 65 Yıldır Kemercilik Yapan 71 Yaşındaki Usta - Son Dakika
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Gaziantep'te 65 Yıldır Kemercilik Yapan 71 Yaşındaki Usta

Gaziantep\'te 65 Yıldır Kemercilik Yapan 71 Yaşındaki Usta

Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısında 65 yıldır kemercilik mesleğini icra eden 71 yaşındaki Yaşar Ulukuş, küçük dükkanında büyük işler başarıyor. Ulukuş, kemerlerini Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Irak ve İran gibi ülkelere de ihraç ediyor.

27.08.2024 10:35
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Gaziantep'te yaşayan 71 yaşındaki Yaşar Ulukuş, 65 yıldır tutkuyla sürdürdüğü kemercilik mesleğini, 3 metrekarelik dükkanında icra ediyor.

Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısında 65 yıldır kemercilik mesleğini icra eden 71 yaşındaki Yaşar Ulukuş, küçük dükkanında büyük işler başarıyor. Ulukuş, kemerlerini yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan, İtalya, Irak ve İran gibi ülkelere de ihraç ediyor. Küçük yaşlarda başladığı mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdüren Ulukuş, yılların birikimiyle işine olan bağlılığını ve sevgisini her bir kemerde yaşatıyor.

"Kemer 72 defa elden geçer"

Kemerin yapım aşamasıyla ilgili bilgi veren 65 yıllık kemer ustası Ulukuş, "Kemer 72 defa elden geçer. Deriler kesildikten sonra 72 elden geçer ve o şekilde bir araya gelir. Fabrikanın alt katından derileri üst kata çıkarırız. Tek tek makinada kesilir. Daha sonra vidalama işlemi yapıyoruz. Biz yurt dışına satış yapıyoruz. Bu ülkeler şu şekilde; Irak, İran, Suriye, İtalya ve Yunanistan buralara kemer gönderiyoruz. Kemer fiyatları derisine göre değişir. En kaliteli kemer sığır derisinden yapılır. Kalitesini yumuşaklığı ve dokusundan da anlayabilirsiniz. Kemeri eline alıp baktığında kalitesini anlayabilirsin" dedi.

"Kemerleri tamir etmemiz 5 dakikamızı alır"

65 yıllık usta olmasından dolayı kemerleri kısa sürede tamir ettiğini söyleyen Ulukuş, "Kemerleri tamir etmemiz 5 dakikamızı alır. Çünkü biz eski ustayız. Yıllarıdır bu işi yaptığımız için bir kemeri tamir etmek bizim çok zamanımızı almaz. Elimiz alıştı artık. Kemer fiyatlarımız 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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