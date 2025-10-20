Gaziantep'te Ampute Bireylere Ücretsiz Ortez-Protez ve Mesleki Eğitim Projesi - Son Dakika
Gaziantep'te Ampute Bireylere Ücretsiz Ortez-Protez ve Mesleki Eğitim Projesi

20.10.2025 12:50  Güncelleme: 12:52
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen 11 ildeki 680 ampute bireye ücretsiz ortez-protez hizmeti sunacak ve Gaziantep'te yaşayan 108 bireyi mesleki eğitimle istihdama kazandıracak bir proje başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülecek proje kapsamında, 11 ildeki 680 ampute bireye ücretsiz ortez-protez hizmeti verilecek. Gaziantep'te yaşayan 108 birey ise mesleki eğitimlerle istihdama kazandırılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in katılımlarıyla "Depremden Etkilenen Ampute Bireyler İçin Ortez-Protez, Mesleki Eğitim ve İstihdam Destek Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Proje, kişiye özel ortez-protez uygulamaları, mesleki eğitim programları, istihdam destekleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile psikososyal destek bileşenlerinden oluşan bütüncül bir yaklaşımla hazırlandı.

Proje kapsamında, depremden etkilenen 11 ildeki 680 ampute birey, Gaziantep'te faaliyet gösteren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nden ücretsiz ortez-protez hizmeti alacak.

Mesleki eğitim programına katılacaklar

Bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına da odaklanan projede, Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi'nden hizmet almış ve Gaziantep'te ikamet eden 108 engelli birey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi bünyesinde mesleki eğitim programlarına katılacak.

Verilen eğitimlerle istihdamın yolu açılacak

Eğitimlerin amacı, bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak ve aktif iş gücüne katılımlarını desteklemek.

Eğitim sürecinin ardından katılımcıların özel sektörde istihdam edilmesi hedefleniyor. Hali hazırda bir mesleği bulunan bireyler ise protez uygulamaları tamamlandıktan sonra kendi mesleklerine geri dönebilecek.

Eğitim sürecinde bireylere kariyer danışmanlığı, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve cihaz kullanımı gibi birebir destekler de verilecek. Bu yönüyle proje, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir rehabilitasyon modeli sunuyor.

"Fatma Şahin, her daim insan hayatına dokunan projeler hayata geçiriyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bugün bu protokol ile hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, siyasi hayatına başladığı ilk günkü aşkını hala koruyor. Her daim insanımıza dokunan projeler hayata geçiriyor. Bizler de elimizden gelen bütün gayreti ve desteği veriyoruz. Başkan Fatma Şahin'in bu talebini Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'a iletmesiyle projeye destek verildi."

Büyük bir afetin yaşandığını ve bu afetten 11 ilin etkilendiğine dikkati çeken Bakan Yardımcısı Aydın, "Çok ciddi acılarımız ve kayıplarımız oldu. Ama geride kalıp da uzuvlarını kaybeden ampute olmuş bireylerimiz oldu. Bunların topluma yeniden kazandırılması, istihdam edilmeleri ve medikal malzeme ihtiyaçlarının da karşılanması için projelerimiz oluyor. İşte bu konuda Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi bir proje ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Bu proje yalnızca Gaziantep'in değil bütün ülkeyi ilgilendiren bir proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Depremden Etkilenen Ampute Bireyler İçin Ortez-Protez, Mesleki Eğitim ve İstihdam Destek Protokolü'nü projelendirdikten sonra Ankara'da bu çalışmanın bakanlık tarafından karşılığını hemen aldığını söyledi.

Şahin, "Projenin sürdürülebilir kılınması için bakanlık hemen devreye girdi. Bu proje yalnızca Gaziantep'in değil bütün ülkeyi ilgilendiren bir proje. Onay aldıktan sonra bugün bu protokolü imzalıyoruz" dedi.

"Proje çok hayırlı işlere vesile olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de, böylesine hayırlı bir protokolün şahidi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu aktararak, "Depremden Etkilenen Ampute Bireyler için Ortez-Protez, Mesleki Eğitim ve İstihdam Destek projesinin çok hayırlı işlere vesile olacağını belirtti. Demir, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.

Protokol imza töreninde, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, gaziantep, Politika, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
