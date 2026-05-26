Gaziantep’te arefe günü mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk

26.05.2026 13:10
Kurban Bayramı arefesinde Gaziantep'te vatandaşlar mezarlıklara ve şehitliklere akın etti. Kabir ziyaretlerinde dualar edilirken şehit aileleri duygusal anlar yaşadı, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde yoğunluk oluştu. Arefe günü yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar ve şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te Arefe günü vatandaşlar mezarlıklara ve şehitliklere akın etti. Şehitliğe gelen aileler, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı vatandaşlar, mezar başında gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte mezarlığa geldi. Mezarların etrafında temizlik yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şekerleri ise çocuklara dağıttı. Ziyaretler sırasında mezarlık çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken polis ekipleri mezarlık çevresinde ve içerisinde güvenlik tedbirleri aldı.

Şehitlikte duygusal anlar

Şehit yeğeni İbrahim Halil Açıkgöz'ün mezarını ziyaret ettiğini söyleyen halası, "Onsuz bayramlar çok zor geçiyor. Hiç kolay değil. Bayramları bayram gibi yaşayamıyoruz" dedi. Şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın babası Mehmet Çetinkaya ise, "Oğlum 2017 yılında şehit oldu. Acımız hala taze, Allah kimseye yaşatmasın. Yine de vatan sağ olsun. Ne mutlu ki bize şehit babası ve annesiyiz. Bayramlar buruk geçiyor, söyleyecek kelime bulamıyoruz. Her bayram ve her cuma ziyarete geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Annem ve babamın mezar ziyaretine geldim"

Anne ve babasının mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Nesrin Çöpoğlu, "Annem ve babamın mezar ziyaretine geldim. Tüm geçmişlerimizin ruhuna dua okuduk. Bayramlarda ailelerimizin olmaması bize çok hüzün veriyor. Bayramlar buruk geçiyor" diye konuştu.

"Bayramlarda daha çok buruk oluyoruz"

Trafik kazasında kaybettiği oğlunun mezarını ziyaret eden Naciye İşgören ise, "Oğlum geçen yıl bayramın ikinci günü trafik kazasında hayatını kaybetti. Sabah erken saatlerde oğlumun mezarına geldim. Benim bayramın bu şekilde geçiyor. Bayramlarda daha çok buruk oluyoruz daha çok üzgün oluyor. Mezarına gelince kendisini görmüş gibi hissediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Arefe günü, Gaziantep, Güvenlik, Hakim, Yerel, Son Dakika

