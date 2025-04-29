Gaziantep'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95'e Ulaştı

Gaziantep\'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95\'e Ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, son 10 yılda yaptığı yatırımlarla kentin atık su arıtma oranını yüzde 95'e çıkardı. Yeni tesislerle bu oranın yüzde 99'a yükseltilmesi hedefleniyor.

29.04.2025 16:22  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, daha temiz bir çevre hedefiyle son 10 yılda yaptığı yatırımlarla kentin genelinde atık suyun yüzde 95'ini arıtır duruma geldi.

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte su yönetimine öncelik veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şehrin dört bir yanında kurduğu arıtma tesisleriyle geleceğe daha temiz bir kent bırakmayı amaçlıyor.

Gaziantep, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor

Yüzde 95 arıtma oranına ulaşan Gaziantep, Türkiye ortalaması olan yüzde 77'nin üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Beykent ve Kuzeyşehir'de inşası devam eden arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte bu oran yüzde 99'a yükselecek. Kent genelinde 8 büyük arıtma tesisi bulunan GASKİ, yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte hizmete alınan paket arıtma tesisleri ve terfi merkezleriyle çalışmalarını sürdürüyor. GASKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Katı Atıkların Kontrolü, Hava Kalitesinin Korunması ve Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliklerinde belirtilen tüm standartları sağlıyor. Tesisten çıkan suyun kalitesi, Bakanlığın Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) üzerinden anlık olarak takip ediliyor.

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde Sacır deresi temiz akıyor

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak projelendirilen ve 120 dönümlük alana kurulan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Tesis, şehirdeki atıksuları toplayarak arıtıyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun şekilde azot ve fosfor giderimlerini gerçekleştiriyor. Arıtılan su, Oğuzeli'nde bulunan Sacır Deresi'ne temiz şekilde deşarj ediliyor. Tesis, günlük ortalama 330 bin metreküp atıksuyu, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği standartlarına uygun biçimde arıtıyor. Ayrıca tesisten çıkan günlük 170 ton biokatı bertaraf ediliyor. Tesisin bakım ve kapasite artırımı çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye'nin en gelişmiş tesislerinden biri Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri olan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ilçenin 2050 yılına kadar olan atıksu arıtma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen tesis, hem evsel hem de endüstriyel atıksuları arıtma kapasitesiyle öne çıkıyor. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemlerin entegre şekilde kullanıldığı tesis, modern tekniklerle çalışıyor.

Nizip ilçesinden gelen atıksuda bulunan katı maddeler ile biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, azot ve fosfor etkin bir şekilde arıtılıyor. Günlük 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplam 37 bin 500 metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip tesis, 36 dönümlük alanda hizmet veriyor ve 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edecek şekilde planlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Sağlık, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:28:02. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.