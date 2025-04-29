Gaziantep\'te Atık Su Arıtma Oranı Yüzde 95\'e Ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, daha temiz bir çevre hedefiyle son 10 yılda yaptığı yatırımlarla kentin genelinde atık suyun yüzde 95'ini arıtır duruma geldi.

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte su yönetimine öncelik veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şehrin dört bir yanında kurduğu arıtma tesisleriyle geleceğe daha temiz bir kent bırakmayı amaçlıyor.

Gaziantep, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor

Yüzde 95 arıtma oranına ulaşan Gaziantep, Türkiye ortalaması olan yüzde 77'nin üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Beykent ve Kuzeyşehir'de inşası devam eden arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte bu oran yüzde 99'a yükselecek. Kent genelinde 8 büyük arıtma tesisi bulunan GASKİ, yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte hizmete alınan paket arıtma tesisleri ve terfi merkezleriyle çalışmalarını sürdürüyor. GASKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Katı Atıkların Kontrolü, Hava Kalitesinin Korunması ve Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliklerinde belirtilen tüm standartları sağlıyor. Tesisten çıkan suyun kalitesi, Bakanlığın Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) üzerinden anlık olarak takip ediliyor.

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde Sacır deresi temiz akıyor

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak projelendirilen ve 120 dönümlük alana kurulan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Tesis, şehirdeki atıksuları toplayarak arıtıyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun şekilde azot ve fosfor giderimlerini gerçekleştiriyor. Arıtılan su, Oğuzeli'nde bulunan Sacır Deresi'ne temiz şekilde deşarj ediliyor. Tesis, günlük ortalama 330 bin metreküp atıksuyu, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği standartlarına uygun biçimde arıtıyor. Ayrıca tesisten çıkan günlük 170 ton biokatı bertaraf ediliyor. Tesisin bakım ve kapasite artırımı çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye'nin en gelişmiş tesislerinden biri Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri olan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ilçenin 2050 yılına kadar olan atıksu arıtma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen tesis, hem evsel hem de endüstriyel atıksuları arıtma kapasitesiyle öne çıkıyor. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemlerin entegre şekilde kullanıldığı tesis, modern tekniklerle çalışıyor.

Nizip ilçesinden gelen atıksuda bulunan katı maddeler ile biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, azot ve fosfor etkin bir şekilde arıtılıyor. Günlük 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplam 37 bin 500 metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip tesis, 36 dönümlük alanda hizmet veriyor ve 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edecek şekilde planlandı. - GAZİANTEP