Gaziantep'te Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Başlatıldı

Gaziantep\'te Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Başlatıldı
05.06.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Gaziantep otogarında yoğunluk yaşanıyor, ek seferler düzenleniyor.

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı.

Gaziantep'teki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasıyla otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler başlattı.

Ek seferler bayramdan sonra da devam edecek

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Ramazan Bayramı'na göre yoğunluk olduğunu belirten firma yetkilileri, ek seferler düzenlediklerini ve ek seferlerin bayramdan sonra da devam edeceği bilgisini verdiler. Bilet fiyatlarının bayram nedeniyle artmasına rağmen otobüs biletleri günler öncesinden tükendi. Birçok firmanın çıkardığı ek sefer biletlerinin de tükendiği öğrenildi.

Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler arife gününden itibaren yolculuk yapmaya başladılar. En fazla talep, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden Gaziantep'e ve çevre illere yapılan seferlerde yaşanıyor. Otobüs firmaları ek seferlerle bayram yoğunluğuna karşı tedbir alırken, kimi firmalarda ek seferler yapmayı planlamanın yanı sıra asıl yoğunluğu bayram dönüşü beklediklerini ifade ettiler.

"Seferlerimizde bir problem yok"

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi (GAŞTİ) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Savcı, "Bayram öncesi genelde Gaziantep'ten gidişler fazla olmaz, dönüşler fazla olur. Bayram öncesi batı illerinden gelen kişiler bayram bitişinde yoğunluk oluşturur. Seferlerimizde şu anda bir problem yok. Her yolcumuza cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

"Ek seferler düzenleniyor"

Kurban Bayramı'ndan dolayı otogarda hem gelişte hem de gidişte bir yoğunluk yaşandığını belirten firma yetkililerinden Hasan Taştekin, "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban bayramlarında otogar genelde çok yoğun olur. Bu sene bayram tatili kısa olduğu için bir tık yoğunluk az oldu ama genelde bayramlarda batıdan doğuya gelen seferlerin tümü 20 günden itibaren dolu ve ek seferler düzenleniyor. Bayramdan önce batı illerinden doğu illerine gelen vatandaşlar bayramını bitirdikten sonra aynı şekilde evlerine dönüş yapacaklar. Şu anda batı illerinden doğu illerine olan araçlar bayramdan sonra da aynı şekilde dolu olacağını düşünüyoruz ve ek seferler düzenlenebilir. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur olmaz ve evlerine ulaşırlar" dedi.

Bayramı, memleketi Adana'da geçirmek istediğini belirten vatandaşlardan Halil Polat ise, "Kurban Bayramı geldiği için çok mutluyum. İslam aleminin bayramı geliyor. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu bir şekilde bayramımıza kavuşuruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Gaziantep'e ablamın yanına geldim. Biraz gezdim. Gaziantep çok güzel bir şehir. Şimdi tekrar memleketim Adana'ya döneceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, gaziantep, Ekonomi, Kurban, Ulaşım, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Trump malikanesinde alarm İçeri girerken Gizli Servis’e yakalandı Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret
Hindistan’da şiddetli yağışlar 44 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
15:09
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:33
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
14:30
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 10:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.