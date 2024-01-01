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Gaziantep'te Binlerce Vatandaş 2024 Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Binlerce Vatandaş 2024 Yılını Coşkuyla Kutladı

Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde bulunan üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2024 yılının gelişini coşkuyla kutladı. Vatandaşlar, saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri alındı.

Gaziantep\'te Binlerce Vatandaş 2024 Yılını Coşkuyla Kutladı
01.01.2024 - 00:52,
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Gaziantep'te binlerce vatandaş üniversite meydanında toplanarak, 2024 yılını kutladı.

Yeni yıl coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de yaşandı. Kentte özellikle Yeditepe Mahallesi'nde bulunan üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2024 yılının gelişini coşkuyla kutladı. Üniversite meydanında toplanan vatandaşlar, 10'dan geriye saydıktan sonra saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde 2024 yılına girmenin coşkusunu yaşadı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından havai fişek atarak yeni yılı karşıladı.

Öte yandan kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meydan ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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