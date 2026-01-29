"Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği" adlı eser okuyucuyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte hem toplumsal dayanışmada hem aile yapısında işlevsel bir unsur olan çeyiz geleneğini kitaplaştırdı.

Kentin köklü kültürü içinde önemli bir yere sahip bu geleneği, "Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği" adıyla GBB Gazikültür Yayınları yayımladı, araştırmacı yazar Türkan Alpay kaleme aldı. Aile kurumunun kültürel temellerini anlamak ve yaşatmak açısından önem taşıyan bu çalışma, Gaziantep insanının estetik anlayışını, zarafetini ve ince zevkini yansıtan önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Özellikle "Antep işi" olarak bilinen nakışlar, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisiyle bu geleneğin en seçkin örneklerini oluşturuyor.

Eserde, çeyiz geleneği başından sonuna etraflıca anlatılıyor

Yazar Türkan Alpay, bu çalışmasında Gaziantep halk kültüründe çeyizin taşıdığı anlamdan başlayarak, inanç ve halk inanışlarının çeyiz geleneği üzerindeki etkilerine, kız ve erkek çeyizinin kapsamına, hazırlık süreçlerine ve tören pratiklerine kadar geniş bir çerçeve sunuyor. Çeyiz defteri gibi yerel uygulamalar, çeyiz alma törenlerinde sergilenen "kapı açmama", "sandığa oturma" gibi ritüeller, ikramlar, hediyeler, söylenen maniler ve türküler; kitabın sayfalarında ayrıntılı biçimde ele alınarak kültürel belleğe kaydediliyor.

"Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği" adlı esere, GBB Kültür A.Ş.'nin Zeugma, 25 Aralık Panorama müze mağazalarından ve magazagaziantep.com adresinden ulaşabilir.

"Eser bilimsel olması yönüyle çok kıymetli"

Eserin yayımlanması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Gazi Kültür AŞ. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, kitabın taşıdığı kültürel değere dikkat çekerek, "Gaziantep, halk kültürü bakımından son derece zengin ve köklü bir şehir. Bu zenginliğin en önemli unsurlarından biri de çeyiz geleneğidir. Çeyiz, yalnızca maddi bir hazırlık değil; aile kurumunun kültürel, duygusal ve manevi boyutlarını yansıtan çok katmanlı bir mirastır. Türkan Alpay'ın bu titiz çalışması, Gaziantep halk kültürünün önemli bir alanını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alması bakımından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP