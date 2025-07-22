Gaziantep'te Değerler Eğitimi Yaz Okulları Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Değerler Eğitimi Yaz Okulları Başladı

Gaziantep\'te Değerler Eğitimi Yaz Okulları Başladı
22.07.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla 'Değerler Eğitimi Yaz Okulları Programı' düzenledi. Program, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 9-14 yaş arası yaklaşık 12 bin öğrenciyi kapsıyor ve sosyal ve kültürel etkinliklerle birlikte manevi değerler öğretiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve kültürel kimliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Değerler Eğitimi Yaz Okulları Programı" düzenlendi.

Çocukların hem bilgi hem de karakter gelişimlerini destekleyen program Gaziantep genelinde bulunan Millet Kütüphaneleri merkezi olarak uygulanıyor. 30 Haziran- 8 Ağustos tarihlerinde 23 farklı noktada 9-14 yaş arası yaklaşık 12 bin öğrencinin katılımıyla yapılıyor. Çocukların yaz dönemi boyunca katılacağı spor ve kültürel etkinliklerin yanı sıra manevi ve milli değerlerinin öğretileceği yaz okullarında çocuklar "Kur'an-ı Kerim", "Hz. Peygamber ve Arkadaşları", "Adabı Muaşeret" ve "Örnek Şahsiyetler" eğitimlerinin yanı sıra çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen "Ailemle Doğadayım", "Mahalle Şenlikleri", "Akıl-Zeka Oyunları", "Geleneksel Okçuluk" ve "Kültür Yolu Gezileri" etkinlikleri ile verimli bir yaz tatili geçirecek.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç katıldı.

"Siz bizim ağacımızın meyvesisiniz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür edip çocukların önemine vurgu yaparak, "Siz bizim ağacımızın meyvesisiniz. Siz bizim istikbalimiz, cevherimizsiniz. Bu yaz önemli. Çok yoruldunuz. Karnelerinizi aldınız. Çok çalıştınız. Dinlenmeniz lazım. Dinlenmeyi hak ettiniz. Ama dinlenirken sizi eğlendirerek de önümüzdeki ilk öğretim dönemini okul dönemine hazırlamamız lazım. O yüzden yaz okulları çok mühim. Yaz okulu deyip geçmemek lazım" dedi.

"Güzel ahlakla yetişen çocuk bizim geleceğimizdir"

Gelinen medeniyetin, geçmişin bilinmesi için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, "İnsan olmayı okuyacağız. Adam gibi yetişmeyi okuyacağız. İşte o yüzden siz çok mühimsiniz. Bu şehri imar ederken biz taşla imar etmiyoruz. Biz taşın yerine insanı koyuyoruz. Binaları yükseltmiyoruz. Merhameti ve şefkati yükseltiyoruz. İşte yaz okullarında bir taraftan eğleneceksiniz, spor yapacaksınız, istediğiniz oyunu oynayacaksınız, satranç oynayacaksınız, basketinizi oynayacaksınız, yüzeceksiniz. Ama bir taraftan da sizi siz yapan değerler. İnsan olma değeri. Güzel ahlak, direkt toplumu ilgilendiriyor. Büyüye saygı gerektiriyor. Arkadaşına yardımlaşmayı gerektiriyor. Engelli bir çocuğun elinden tutmayı gerektiriyor. Zorda kalmış birine yardım etmeyi gerektiriyor. Bu duygular güzel ahlaktır. Güzel ahlakla yetişen çocuk bizim geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Çocukların insanı insan yapan değerlerle buluşması son derece önemli"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise programın başlangıcından memnuniyetini dile getirerek "Yaz kursları çocuklarımız için sadece dinlenme değil, onların ahlaki, ilmi, her türlü gelişimine katkıda bulunacakları eğitimleri aldıkları özel bir dönem. Çocukların insanı insan yapan değerlerle buluşması son derece önemli" şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç programda yaptığı açılış konuşmasında değerler üzerine kurulu yaz okulunun başlangıcından mutluluğunu ifade ederek "Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tamamında yaygınlaştırmış olduğu bu kurslar hem de biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 300'e yakın okulumuzun bünyesinde daha sağlıklı gelişmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okuma ve gösteriler yapmasıyla program tamamlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Değerler Eğitimi Yaz Okulları Başladı - Son Dakika

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