Gaziantep\'te Deprem Anma ve Eğitim Merkezi İnşa Edilecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesilleri bilinçlendirmek, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlatmak ve mimarlık ile inşaat mühendisliği öğrencilerine eğitim amaçlı ziyaret fırsatı vermek için Nurdağı'nda 'Deprem Anma ve Eğitim Merkezi' inşa edeceklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, deprem sırasında yapılması gerekenleri anlatmak ve üniversite öğrencilerinin bu doğal afet hakkında önemli eğitici bilgiler elde etmesi için yeni dönemde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine Deprem Anma ve Eğitim Merkezi inşa edileceğini belirtti.

Mimarlık ile inşaat mühendisliği öğrencilerine önemli bir kaynak niteliği de taşıyacak bu merkezin 10 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini dile getiren Başkan Fatma Şahin, projenin hazırlık sürecinde bu merkezin örneklerini incelemek üzere Japonya'da da bir dizi incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Merkezin Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi birbirine bağlayan Nurdağı ilçesinde hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Şahin, yaşanan yıkıcı depremi anma, anlama ve eğitim merkezi yapılması şeklinde tasarlandığını aktararak, "Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, muhakeme etmek, empati kurmak ve böyle bir afetin belgeleri ile enkaz bölgesi içerisinde ziyaretçilere sunulması özellikleriyle tarihi bir belge niteliği taşıyor" dedi.

Söz konusu yapının depremin gerçeğini ve depremin etkilerini alakalı ve duyusal anlatılar sunacak şekilde kurgulandığına dikkati çeken Şahin, "Merkez, sadece Nurdağı ilçesi değil, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin tamamını incelenmesi sonucunda son haline kavuşacak. İnteraktif olma özelliği ile deprem anındaki atmosferin de doğrudan ziyaretçilere aktarılacak. Merkezde, yıkıma dair durumun belirli seviyelerde hissettirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra anma işlevini de yerine getirecek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenlerinin düzenleneceği bir alan özelliğini de sahip olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP