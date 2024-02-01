Gaziantep\'te deprem konutlarının teslimine sayılı günler kaldı

Gaziantep'te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan Nurdağı ve İslahiye deprem konutlarının 4 Şubat'ta kura ile teslim edilmesi bekleniyor.
Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerden büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarında teslimat için geri sayım başladı. Nurdağı ilçesinde 8,5 ay önce yapımına başlanan Başpınar ile Bademli mevkiinde toplam 141 bloktan oluşan 2 bin 509 konut inşa ediliyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen deprem konutları, depreme karşı dayanıklılığıyla göz önüne çıkıyor. Konutlar zemin artı 3 ve 4 kat olarak inşa edilirken 141 bloktan oluşan projede 28 blok ve 640 deprem konutu tamamlandı.
İslahiye'de toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloğu 3+1, 13 bloğu 2+1 olan içerisinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanları bulunan toplam 405 deprem konutunun yapımı tamamlandı. Tamamlanan deprem konutlarının 4 Şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gelmesiyle birlikte kura ile teslim edilmesi bekleniyor.
"Depremin yıl dönümü gelmeden devletimiz bu hizmeti bizlere sundu"
Depremin yıl dönümü bitmeden deprem konutlarının tamamlandığını ve yeni evlerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını belirten depremzede Recep Tuncer, "Çok heyecanlıyım. Benim evim az hasarlı ama evi yıkılan akrabalarım ve kardeşlerim var. Onlar adına çok sevinçliyim. 6 Şubat yıl dönümü gelmeden devletimiz bu hizmeti bizlere sundu. Daha önceki evlerimizden daha güzel daha muhteşem şekilde binalar yapıldı ve 4 Şubat'ta ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimize gelerek deprem konutlarını kura ile dağıtması bekleniyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.
"Hiçbir ülke bu kadar kısa sürede yapamazdı"
Yapılan konutlarla Nurdağı ilçesinin güvenli hale geldiğini dile getiren Depremzede Tuncer, örnek daireleri gezdiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti. Tuncer, "Şuanda buralarda binlerce binamız yapılıyor ve depreme dayanıklı olacağını söylüyorlar. Devlet yetkilileri tarafından söylenene göre Nurdağı ilçesi yapılan konutlarla birlikte deprem sonrası en güvenilir ilçelerden biri oldu. Ben yeni yapılan TOKİ evlerini gördüm ve muhteşem şekilde yapılmış. Milyarlarla fiyatı ölçülmeyecek şekilde inşa edilmiş. Dünyanın en zengin ülkeleri bile bu kadar kısa bir sürede böyle bir faaliyeti yapamazdı. Dünyada tek örnek yer Türkiye biz buna inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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