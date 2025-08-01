Gaziantep'te Doğuştan Kolu Olmayan Mehmet Efe, Protez Kolu ile Hayaline Kavuştu - Son Dakika
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Gaziantep'te Doğuştan Kolu Olmayan Mehmet Efe, Protez Kolu ile Hayaline Kavuştu

Gaziantep\'te Doğuştan Kolu Olmayan Mehmet Efe, Protez Kolu ile Hayaline Kavuştu
01.08.2025 12:07  Güncelleme: 12:10
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle doğuştan kolu olmayan Mehmet Efe, protez koluna kavuştu. İlk kez Galatasaray formasını giyip bilgisayar oyunu oynadı.

Gaziantep'te doğuştan kolu olmayan Mehmet Efe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle protez koluna kavuştu. Mehmet Efe, yeni takılan proteziyle ilk olarak bilgisayar oyunu oynadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası doğuştan bir kolu olmayan Mehmet Efe Topraklık'ın ihtiyacı olan protezine kavuşması için talimat verdi. Kısa sürede annesi ile birlikte Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne getirilen Mehmet Efe'ye gerekli ölçümler ve değerlendirmeler sonrası protez kolu takıldı.

Başkan Fatma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın katılımıyla uzman ekipler tarafından birebir ölçüler alınarak üretilen protez, Mehmet Efe'ye başarılı bir şekilde uygulandı. Protezine kavuşan Efe, ilk olarak taraftarı olduğu Galatasaray forması hediyesini giydi, sonra da bilgisayar oyunu oynama hayalini Milletvekili Serkan Bayram ile gerçekleştirdi.

"Mehmet Efe'lerin önündeki tüm engelleri kaldırmak bizim boynumuzun borcu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mehmet Efe'ye yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Milletvekilimiz Serkan Bayram çok önemli rol model oluyor. Vekilim yapabiliyor, hukuk eğitimi alabiliyor, milletvekili olabiliyor. Mehmet Efe bizim şartlarımıza göre çok daha iyi şartlarda eğitim alacak. Ne yapmak istiyorsa, iyi bir hekim, kaymakam ne olmak istiyorsa olması için her türlü fırsatı aile olarak veriliyor. Ailemiz çok bilinçli. Annenin bilinciyle vekilin yanına geliyor. Mehmet Efe'leri güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak, önündeki tüm engelleri kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Vekilime ve özellikle Mehmet Efe'ye çok teşekkür ederim bu özgüveninden dolayı" dedi.

"İnsanlara umut olmamız lazım"

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Mehmet Efe'nin hikayesi ve kendi engelinden dolayı yaşadığı süreç ve başarı hikayesine değinerek, "İnsanlara umut olmamız lazım. Mehmet Efe, benim 'Buğday Tanesi' filmimi izliyor. Mehmet'in de doğuştan kolu yok. Ben yaşadım benden sonra kimse yaşamasın. Mehmet Efe de ileride Türkiye'de çok güzel makamlarda bizi temsil edecek. Önceden elimi görünce kaçan çocuklar şimdi elime sarılıyor. Mehmet Efe de öyle olacak. Sağ olsun Başkan Fatma Şahin sayesinde Mehmet Efe'nin elini takıyoruz. Sevdiği takımın formasını da giyip hayali olan bilgisayar oyunu oynayacak. Fatma Şahin'e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet Efe Topraklık ise protez takıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Vekilimizle tanıştığımızda daha fazla özgüvenli olmuştum. Buraya geldiğimizde de herkes bana çok iyi davrandı" açıklamasında bulunurken annesi Tuğba Yalçın ise Belediye Başkanı'nın davetinden ve verilen destekten dolayı mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Doğuştan Kolu Olmayan Mehmet Efe, Protez Kolu ile Hayaline Kavuştu - Son Dakika

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