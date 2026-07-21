Gaziantep'te El İşçiliğiyle Ürün Üreten Usta - Son Dakika
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Gaziantep'te El İşçiliğiyle Ürün Üreten Usta

Gaziantep\'te El İşçiliğiyle Ürün Üreten Usta
21.07.2026 09:48
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49 yıllık saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, el işçiliği ile ürettiği ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Gaziantep'te 49 yıllık saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, 2 metrekarelik dükkanında tamamen el işçiliğiyle ürettiği ürünlerini sipariş üzerine Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.

Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırdır aynı dükkanda çalışan 71 yaşındaki Ökkeş Özsabancıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen teknolojiye direnerek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Sığır derisinden bağ makası, iplik kanca, keser, kerpeten kılıfı ve tasma gibi birçok ürünü tamamen el işçiliğiyle üreten usta, saraciyenin Gaziantep'teki son temsilcilerinden biri olduğunu söyledi. 2 metrekarelik dükkanında ürettiği ürünleri ise Türkiye'nin 81 ilinden talep olduğunu ifade etti. Geçimini bu meslekten yaptığını söyleyen usta, mesleğin giderek yok olduğunu, kendisinden sonra bu işi el emeğiyle sürdürecek kimsenin kalmadığını belirtti.

"Uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan usta Özsabancıoğlu, "Askerlikten önce de, ortaokulu bitirdikten sonra da deri işiyle uğraşıyorum. Uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim. Kemer, fişeklik, şarjörlük, tabanca kılıfı, bağ makası kılıfı ve elektrikçi kılıfları gibi deriden yapılabilecek birçok ürünü tamamen el işçiliğiyle üretiyoruz. Yaptığımız işler siparişe göre değişiyor. Bir gün pense kılıfı, başka bir gün farklı bir ürün yapıyoruz. Deri işi emek isteyen bir iş olduğu için üretim süreci de zaman alıyor. Allah'a şükür işlerimiz oluyor. Ürünlerimizin tamamı el dikişiyle yapıldığı için oldukça sağlam ve uzun ömürlü oluyor. Özellikle elektrikçi kılıflarımız Antalya, Mersin, Çanakkale ve Adana gibi birçok ile gönderiliyor. Müşterilerimiz, fabrikasyon ürünler yerine el emeğiyle üretilen kılıfları tercih ediyor. Çünkü el işçiliğiyle yapılan ürünler çok daha dayanıklı oluyor" dedi.

"Bu mesleği sevmesek, 1977 yılından bu yana yapamazdık"

İşini severek yaptığını anlatan usta Özsabancıoğlu, "Artık yaşımız ilerlediği için eskisi kadar fazla üretim yapmıyorum. Geçen yıl Antalya'ya dört büyük sipariş gönderdim. Bundan sonra amacımız biraz daha vakit geçirmek, dostlarımızla oturup sohbet etmek. En büyük kazancımız da bu. Fiyatlarımız ise oldukça uygun. Bugün bir külah dondurma yaklaşık 150 lira. Bizde ise bağ makası kılıfı 150 liradan başlıyor. Elektrikçi kılıfları ise modeline ve büyüklüğüne göre 300, 350 ya da 400 liraya satılıyor. Bazı modellerde bir tornavida ve pense için bölüm bulunurken, bazılarında iki tornavida, pense ve maket bıçağı koyulabilecek gözler yer alıyor. Bu mesleği sevmesek, 1977 yılından bu yana yapamazdık. Herkes nasıl okuluna, işine ya da akşam kahvehaneye gidiyorsa, bizim için de burası hem iş yerimiz hem de sosyal hayatımız. Günümüzün büyük bölümünü burada geçiriyoruz. Evde ise sadece birkaç saat kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu mesleği yapan usta sayısı oldukça azaldı"

Mesleğin öldüğünü söyleyen usta Özsabancıoğlu, "Eskiden çarşı sabah çok erken saatlerde hareketlenirdi. Saat 06.00-06.30 olmadan dükkanlar açılırdı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de eski otogarın Burç Caddesi'nde bulunmasıydı. Doğu illerinden gelen müşteriler önce buraya uğrar, güvendikleri ustalara siparişlerini verir, ardından işlerine devam ederlerdi. Günümüzde el işçiliğiyle bu mesleği yapan usta sayısı oldukça azaldı. Fabrikasyon üretim yaygınlaştı ancak tamamen el emeğiyle çalışan ustalar artık neredeyse kalmadı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te El İşçiliğiyle Ürün Üreten Usta - Son Dakika

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