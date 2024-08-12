Gaziantep'te Esnaf, Instagram'ın Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Esnaf, Instagram'ın Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladı

Gaziantep'te bir esnaf, sosyal medya platformu Instagram'ın yeniden erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı. Erişim engelinin kalkmasıyla birlikte esnafın işlerine olumlu yansıyacağını belirten vatandaşlar, lokma dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

12.08.2024 21:13
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Gaziantep'te bir esnaf, sosyal medya platformu Instagram'ın yeniden erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı.

Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. 9 gün süren erişim engeli, devlet ve Instagram yetkililerinin uzlaşması sonucu tekrar vatandaşların erişimine açıldı. Uygulamanın erişime açılmasına sevinen Gaziantepli esnaf ise dükkanının önünde lokma dağıtarak kutladı. Sosyal medya platformlarının günlük yaşamda ne kadar önemli hale geldiğini ve işlerini bu platformlar üzerinden yürüttüklerini belirten esnaf, Instagram'ın tekrar açılmasının işlerine olumlu yansıyacağını ifade etti. Lokma dağıtma geleneği, Türkiye'de genellikle önemli olaylar ve kutlamalarla ilişkilendirildiği için, esnafın bu şekilde bir kutlama yapması dikkat çekerken vatandaşlar lokma dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

"Instagram'ın Türkiye'de erişime tekrar açılmasını lokma dağıtarak kutladık"

Instagram'ın açılması nedeniyle lokma dağıtan esnaf Ahmet Erdoğan, vatandaşlardan olumlu tepki aldığını söyleyerek, "Bugün burada lokma tatlısı dağıtmamızın sebebi, Instagram'ın Türkiye'de erişime tekrar açılması. Devletimizin almış olduğu kararlara saygılıyız. Sorunlar giderilip erişime açıldığı için herkese çok teşekkür ediyoruz. Instagram kapanınca bir boşluğumuz oluştu, biz de lokma dağıtarak tatlı yiyelim tatlı konuşalım istedik ve güzel tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

"Lokma dağıtması enteresan bir şey ama güzel bir düşünce"

Instagram'ın kapatılmasından dolayı boşluğa düştüğünü söyleyen vatandaşlardan Yunus Emre, dağıtılan lokmayı enteresan bulduğunu ve güzel bir düşünce olduğunu söyledi. Emre, "Instagram'ın kapanması bizim için hayatın durması gibi bir şeydi. Sonuçta bizler tatile gitsek de gitmesek de gitmiş gibi oluyorduk. İnsanların tatillerini, yaptığı işleri görüyorduk. Instagram'ın kapalı olduğu 9 günlük süreçte maalesef hiç bir şey yapamadık. Çok üzüldük. Tekrar erişime açılacağı söylendiğinde ise heyecanla bekledik ve sonrasında erişime açıldı ve bizler çok mutlu olduk. Yolda geçerken de esnaf ağabeyimizin lokma dağıttığını gördüm. Çok şaşırdım enteresan bir şeydi ama güzel bir düşünce olarak düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her iki taraf da dikkat eder diye umuyoruz"

Instagram'ın bir daha kapatılmasını istemeyen Coşkun Yıldız, her iki tarafın da dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Instagram'a erişim yasaklandığında boşluğa düşmüş gibi oldum. Hiçbir şekilde uygulamaya giremedim ama sorunun çözüldüğünü duyduğumda ise çok sevindim. Yolda geçerken de ağabeyimizin lokma dağıttığını gördük. Instagram'dan dolayı lokma dağıtmasına çok şaşırdım. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz ve her iki taraf da dikkat eder diye umuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Esnaf, Instagram'ın Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladı - Son Dakika

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