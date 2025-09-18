Gaziantep\'te Gastronomi Festivali Coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) çerçevesinde Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Türkiye'den dahil edilen ilk şehir olan Gaziantep'te festival coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Sanat ile gastronomiyi buluşturan etkinliklerin merkezi konumundaki Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı, Gaziantep'in eşsiz yemek kültürünü, el işi ürünlerini ve çeşitli aktiviteleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Başkan Fatma Şahin, alanı gezerek stantları ziyaret etti, katılımcılarla sohbet etti ve sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi. Festival boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Lezzet Sokağı, toplamda 170 stantla sokak lezzetlerinden ev yemeklerine, el işi ürünlerden yöresel tatlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Çocuk oyun alanları, gastronomi atölyeleri ve konser alanlarıyla donatılan Festival Park, festivalin son gününe kadar ziyaretçilere dolu dolu bir program sunmaya devam edecek. - GAZİANTEP