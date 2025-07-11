Gaziantep\'te \'Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz\' Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" etkinliği, Celal Doğan Parkı'nda koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" etkinliği, 10 Temmuz 2025 tarihinde Celal Doğan Parkı'nda gerçekleştirildi. Saat 16.00-19.00 arasında yapılan etkinlikte, halk sağlığını güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla çeşitli hizmetler sunuldu.

Program kapsamında diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve doktorlar vatandaşlara bireysel sağlık danışmanlığı hizmeti verdi. Mobil Diş Tarama Aracı ile ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılırken, Mobil KETEM Aracı üzerinden meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik ücretsiz tarama hizmeti sağlandı.

Etkinlikte ayrıca Türk Kızılay ve Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam temalı bilgilendirme stantları kuruldu. Katılımcılar, fiziksel aktiviteye yönelik grup egzersizlerine de dahil olarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında uygulamalı bilgi aldı.

Üç saat süren etkinlikte, erken teşhisin önemi, ruh-beden sağlığı bütünlüğü ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik konular vatandaşlara anlatıldı. - GAZİANTEP