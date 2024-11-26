Gaziantep'te Gençler İçin İş ve Kariyer Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gençler İçin İş ve Kariyer Merkezi Açıldı

Gaziantep\'te Gençler İçin İş ve Kariyer Merkezi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İş ve Kariyer Merkezi ile gençlerin ekonomik özgürlüğünü kazanmasına ve kariyer planları yapmasına yardımcı oluyor. Daha önce 5,900 kişiye istihdam sağlandı.

26.11.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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Gaziantep'te ekonomik özgürlüğünü kazanmak isteyen ya da çalışma hayatında kariyer planları kuran gençler, İş ve Kariyer Merkezi ile hayallerine ilk adımı atıyor. Bu kapsamda merkez, bugüne kadar 5 bin 900 kişiye istihdamın yolunu açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Kariyer Merkezi, iş bulma arayışında olan gençlere destek olmak ve onların ekonomik özgürlüğünü elde etmesine katkı sağlamak için istihdamın yolunu açıyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na bağlı İş ve Kariyer Merkezi, kentteki büyük, orta ve küçük ölçekli 300'den fazla iş veren ile ortaklaşa hareket ederek vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı oluyor.

Öte yandan ilerleyen süreçte yenilenen sektör ve insan kaynağı ihtiyacına göre yapılandırılacak merkez, hizmet kalitesini çok daha iyi seviyelere yükseltmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni dünya düzeninde beşeri sermayenin yerel ekonomide büyük önemi olduğuna vurgu yaparak, "Gaziantep genç kesimin yüksek olduğu bir şehir. Bu beşeri sermayeyi iyi bir yönetim ile ekonomiye kazandırmalıyız. Gaziantep Büyükşehir'deki İş ve Kariyer Merkezi ile gençlere destek oluyor, istedikleri alanlarda istihdamın yolunu açmak için gayret gösteriyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Gençler İçin İş ve Kariyer Merkezi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Gençler İçin İş ve Kariyer Merkezi Açıldı - Son Dakika
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