Gaziantep\'te Görme Engellilere Özel Kur\'an-ı Kerim Eğitimi

Gaziantep'te Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alan görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz kursları kapsamında görme engelli bireylere yönelik başlatılan "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu" büyük ilgi görüyor. Kursa katılan görme engelliler, her harfine dokunarak okudukları Kur'an ile gönül dünyalarını aydınlatıyor. Braille alfabesiyle hazırlanan materyallerle Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla okuyan ve öğrenen görme engelli öğrenciler, karanlık dünyalarını Kur'an-ı Kerim'i ile aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla öğrendikleri kursta kursiyerlerin bu anlamda gösterdikleri azim ve fedakarlıkları imrendiriyor. Servis aracıyla evlerinden tek tek alınan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ne getirilen görme engelli öğrenciler, engellerini bir kenara bırakarak ve sırt sırta vererek, uzman eğitmen eşliğinde Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim dersi alıyor.

Azim ve gayretleri ile herkese örnek olan görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim aşkı, diğer engelli ve sağlıklı olan tüm bireyler içinde güzel bir örneklik teşkil ediyor. Öğrencilerin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle görme engelli olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hiçbir "engel" tanımamaları ise dikkat çekiyor. Azimleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla görenlerin hem takdirini toplayan hem de örnek olan görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için büyük çaba sarf ediyor.

"Kursumuz çok iyi geçiyor"

Merkezde görme engelli öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimi veren eğitmen Gülcan Kurtoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelliler için açılan kursa katılan görme engelli kursiyerlere Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini söyledi. Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğrenen görme engelli kursiyerlerin kursa ilgi gösterdiğini belirten Kurtoğlu, "Biz bu kursumuza şubat ayında başladık. Kursumuzun ilk bölümünü bitirdik. O kursumuza okula gitmeyen görme engelli gençlerimiz geliyordu. Bu kursumuz haziran ayında tamamlandı. Bu kursumuzda okula gidip de o dönemde kursumuzdan faydalanamayan öğrenciler için açıldı. Şu an öğrencilerimiz okula gitmiyorlar ve tatilde oldukları için kursumuza katılıyorlar" dedi.

"Gönül dünyamızı Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyoruz"

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini ve Braille alfabesini öğrenmenin ise çok zor olduğunu, büyük emek isteğini belirten Kurtoğlu, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önünde her hangi bir engel yok. Zaten ben hep bir kurs vermeyi istemişimdir. Fakat görme engelli çocuklarımızla ulaşımda problem yaşadıkları için bir türlü buluşamıyorduk. Kabartma Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken ve öğretirken mutlaka eğitimin yüz yüze olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e ulaşım problemimiz yoktur. Belediyemiz bize bu imkanı sağladığından dolayı öğrencilerimizle buluşup yüz yüze Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz ve daha kolay oluyor. Gönül dünyamızı Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyoruz. Ruhumuzun şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir ve ruhumuz Kur'an-ı Kerim'i öğrendikçe şifa buluyor" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i okumanın önünde hiçbir engel yoktur"

Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok sevdiğini anlatan görme engelli öğrencilerden Şeyma Nur Yılmaz ise, "Kur'an kursuna gelmek bizim için çok kıymetli ve verimli geçiyor. Hocalarımız çok güzel anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde zaten 'oku' diyor. Bize bu fırsatları sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin den Allah razı olsun. Her şey çok güzel ve kursumuz çok verimli geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i okumanın önünde hiçbir engel yoktur. Çaba, gayret ve azim olduğu sürece öğreniriz" diye konuştu.

"Kursa büyük mutlulukla geliyorum"

Kısa sürede Braille alfabesini öğrenerek Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Mine Uzdilli de, "Bu kursa doğru yoldan şaşmamak adına Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek sevgi, merak ve büyük mutlulukla geliyorum. En çok hocalarımızın verimli eğitimleri için katkı sağlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumayı ezberlemeyi ve duaları bilmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP