Gaziantep'te hastalara refakatçi desteği başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep'te hastalara refakatçi desteği başlıyor

Gaziantep\'te hastalara refakatçi desteği başlıyor
02.02.2026 14:49  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, hastanede yatan ve refakatçi bulmakta zorluk çeken hastalara yönelik yeni bir sosyal destek hizmeti hayata geçirildi. Protokol, dezavantajlı hastaların refakatçi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Gaziantep'te hastanede yatan ve refakatçi bulmakta zorluk yaşayan hastalara yönelik önemli bir sosyal destek hizmeti hayata geçiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda "Refakatçi Hizmeti" protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin katıldı.

Protokol ile Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet eden hastaların refakatçi ihtiyacının karşılanması, hasta yakınlarının günlük yaşam ve iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Yalnız yaşayan, sosyal desteği bulunmayan ve dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projede, hastaların tedavi süreçlerinde yalnız bırakılmaması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Refakatçi hizmeti kimlere sunulacak

Refakatçi hizmeti, kamu hastanelerinde yatarak tedavi gören, 18 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, sosyal desteği olmayan ya da maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı hastalar ile hasta yakınlarına sunulacak. Hizmetten yararlanacak hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve büyükşehir tarafından sosyal incelemesi yapılan bireylerden oluşacak.

Yeni doğum yapmış hastalar, 65 yaş ve üzeri bireyler, yoğun bakım hastaları, demans ve ileri bozukluğu bulunanlar ile psikiyatrik yatışı olan hastalar hizmet kapsamı dışında tutulacak.

Başvurular hastanelerde alınacak

Refakatçi hizmeti, her hasta için yılda en fazla 5 gün olmak üzere, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek. Başvurular, hastanelerde bulunan Hasta Hakları Birimleri tarafından alınacak ve Gaziantep Büyükşehir'in tahsis ettiği özel yazılım sistemi üzerinden belediyeye iletilerek süreç başlatılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Biz kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız' diyerek sözlerine başladı. Şahin, "Tesisleşmede Şehir Hastanesi ile birlikte devlet hastanelerimiz ve özel hastanelerimizde artık sağlık turizmini konuşur hale geldik. Sağlık camiasında her gün bir adım daha ileri gitmek için sahadaki mesaimizi sürdürüyor, istişarelerimizi düzenli bir şekilde yapıyoruz. Hasta yakınlarının da taleplerini sürekli dinliyoruz. Kendilerinin refakatçi talepleri söz konusu oldu. Biz bu taleplerini bugün atacağımız imza ile yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise böyle bir protokolü Türkiye genelinde daha önce duymadığının altını çizerek, "Böyle hayırlı bir protokol ile haftaya başlamaktan dolayı son derece keyifliyim. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi hangi kamu hizmetinde 'şu da olsa daha iyi olur' dediği ne varsa orayı tespit ederek ihtiyaçlara karşılık veriyor. Bugün de bu protokol tam da bu dediğimiz konuya karşılık geliyor. Hasta ve hasta yakınlarından ençok talep aldığımız konulardan birisi refakat idi. Bugün bu ihtiyacı karşılamak için bir araya geldik. Gaziantep'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de, Gaziantepliler adına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ortaya koyduğu bu duyarlılık için teşekkürlerini ifade ederek, projenin hastanede yatan hastaların refakatçi ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te hastalara refakatçi desteği başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hastalara refakatçi desteği başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.