Gaziantep\'te hastalara refakatçi desteği başlıyor

Gaziantep'te hastanede yatan ve refakatçi bulmakta zorluk yaşayan hastalara yönelik önemli bir sosyal destek hizmeti hayata geçiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda "Refakatçi Hizmeti" protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin katıldı.

Protokol ile Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet eden hastaların refakatçi ihtiyacının karşılanması, hasta yakınlarının günlük yaşam ve iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Yalnız yaşayan, sosyal desteği bulunmayan ve dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projede, hastaların tedavi süreçlerinde yalnız bırakılmaması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Refakatçi hizmeti kimlere sunulacak

Refakatçi hizmeti, kamu hastanelerinde yatarak tedavi gören, 18 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, sosyal desteği olmayan ya da maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı hastalar ile hasta yakınlarına sunulacak. Hizmetten yararlanacak hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve büyükşehir tarafından sosyal incelemesi yapılan bireylerden oluşacak.

Yeni doğum yapmış hastalar, 65 yaş ve üzeri bireyler, yoğun bakım hastaları, demans ve ileri bozukluğu bulunanlar ile psikiyatrik yatışı olan hastalar hizmet kapsamı dışında tutulacak.

Başvurular hastanelerde alınacak

Refakatçi hizmeti, her hasta için yılda en fazla 5 gün olmak üzere, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek. Başvurular, hastanelerde bulunan Hasta Hakları Birimleri tarafından alınacak ve Gaziantep Büyükşehir'in tahsis ettiği özel yazılım sistemi üzerinden belediyeye iletilerek süreç başlatılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Biz kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız' diyerek sözlerine başladı. Şahin, "Tesisleşmede Şehir Hastanesi ile birlikte devlet hastanelerimiz ve özel hastanelerimizde artık sağlık turizmini konuşur hale geldik. Sağlık camiasında her gün bir adım daha ileri gitmek için sahadaki mesaimizi sürdürüyor, istişarelerimizi düzenli bir şekilde yapıyoruz. Hasta yakınlarının da taleplerini sürekli dinliyoruz. Kendilerinin refakatçi talepleri söz konusu oldu. Biz bu taleplerini bugün atacağımız imza ile yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise böyle bir protokolü Türkiye genelinde daha önce duymadığının altını çizerek, "Böyle hayırlı bir protokol ile haftaya başlamaktan dolayı son derece keyifliyim. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi hangi kamu hizmetinde 'şu da olsa daha iyi olur' dediği ne varsa orayı tespit ederek ihtiyaçlara karşılık veriyor. Bugün de bu protokol tam da bu dediğimiz konuya karşılık geliyor. Hasta ve hasta yakınlarından ençok talep aldığımız konulardan birisi refakat idi. Bugün bu ihtiyacı karşılamak için bir araya geldik. Gaziantep'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de, Gaziantepliler adına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ortaya koyduğu bu duyarlılık için teşekkürlerini ifade ederek, projenin hastanede yatan hastaların refakatçi ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP