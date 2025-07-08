Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gaziantep\'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
08.07.2025 17:10  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid'in vakfiyesinin gereği olarak 25 ihtiyaç sahibi ve yetim çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Etkinlik, çocuklara güzel elbiseler giydirilmesi ve unutulmaz anlar yaşatılması amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenleyerek ihtiyaç sahibi ve yetim 25 çocuğu sünnet ettirdi.

Gaziantep'te Sultan II. Bayezid tarafından 529 yıl önce tesis edilen vakfiyenin hayır şartı uyarınca ihtiyaç sahibi 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon asırlardır süren bir geleneği yeniden canlandırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerinden biri olan ve asırlardır süren bir gelenek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sünnet şöleninden önce çocuklara kıyafetler giydirildi ve yapılan dua merasiminin ardından gezi ve şehir turu düzenlendi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Sultan II. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesindeki "çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara güzel elbiseler giydirilmesi" yönündeki hayır şartını yerine getirmeyi amaçladı. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürütülen projenin Gaziantep ayağında 25 çocuk ve aileleri için özel bir program hazırlandı.

Kentteki özel bir kongre merkezinde düzenlen etkinliğe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Gerçekleştirilen sünnet şöleninde ilk önce yemek yenildi, daha sonra çocuklar için bisiklet ve altın hediyeleri verildi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sünnetin Türk milletinin hayatında hem dini bir vecibe hem de kültürel bir ritüel olarak önemine değindi.

Vali Çeber, "Gaziantep'te toplu sünnet törenleri geleneksel olarak genelde yok. İlimizde erkek çocuklar dünyaya geldiğinde kısa bir süre sonra sünnet ediliyor. Fakat geleneksel olarak yapılanlar sünnet şölenleri de oluyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ecdadımızdan yüzlerce yıllık gelen bir geleneği Sultan II. Bayezid tarafından 529 yıl önce tesis edilen vakfiyenin gereğini icra ediyor. Ecdadımızı da bu şekilde yad etmiş oluyoruz. Güzel bir gelenek için bir araya gelmiş oluyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini söyleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönetimini sağladıkları vakıfların, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeyi önemsediklerini ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da toplu sünnet şenliğine ev sahipliği yaptığı ve asırlık bir geleneği tekrar yaşattığı için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de motosiklet sürücüsüne saldırı Yolun ortasında böyle darp ettiler İzmir'de motosiklet sürücüsüne saldırı! Yolun ortasında böyle darp ettiler
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
23:29
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
23:14
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler
İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
23:05
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
22:19
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
22:13
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 17:12:26. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.