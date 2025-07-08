Gaziantep\'te İhtiyaç Sahibi 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenleyerek ihtiyaç sahibi ve yetim 25 çocuğu sünnet ettirdi.

Gaziantep'te Sultan II. Bayezid tarafından 529 yıl önce tesis edilen vakfiyenin hayır şartı uyarınca ihtiyaç sahibi 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon asırlardır süren bir geleneği yeniden canlandırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerinden biri olan ve asırlardır süren bir gelenek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sünnet şöleninden önce çocuklara kıyafetler giydirildi ve yapılan dua merasiminin ardından gezi ve şehir turu düzenlendi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Sultan II. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesindeki "çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara güzel elbiseler giydirilmesi" yönündeki hayır şartını yerine getirmeyi amaçladı. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürütülen projenin Gaziantep ayağında 25 çocuk ve aileleri için özel bir program hazırlandı.

Kentteki özel bir kongre merkezinde düzenlen etkinliğe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Gerçekleştirilen sünnet şöleninde ilk önce yemek yenildi, daha sonra çocuklar için bisiklet ve altın hediyeleri verildi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sünnetin Türk milletinin hayatında hem dini bir vecibe hem de kültürel bir ritüel olarak önemine değindi.

Vali Çeber, "Gaziantep'te toplu sünnet törenleri geleneksel olarak genelde yok. İlimizde erkek çocuklar dünyaya geldiğinde kısa bir süre sonra sünnet ediliyor. Fakat geleneksel olarak yapılanlar sünnet şölenleri de oluyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ecdadımızdan yüzlerce yıllık gelen bir geleneği Sultan II. Bayezid tarafından 529 yıl önce tesis edilen vakfiyenin gereğini icra ediyor. Ecdadımızı da bu şekilde yad etmiş oluyoruz. Güzel bir gelenek için bir araya gelmiş oluyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini söyleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönetimini sağladıkları vakıfların, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeyi önemsediklerini ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da toplu sünnet şenliğine ev sahipliği yaptığı ve asırlık bir geleneği tekrar yaşattığı için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. - GAZİANTEP