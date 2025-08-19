Gaziantep\'te Kırsal Yollar Yenileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Araban ilçesindeki kırsal mahallelerin grup yollarında yenileme çalışmalarına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekiplerince, Araban-Fıstıklıdağ Mahallesi grup yolunda bozulan 4 bin 200 metrelik asfalt yolun yenilenmesi için zemin çalışması başlatıldı.

Yenileme çalışması başlatılan Araban-Fıstıklıdağ grup yolunda Araban, Adıyaman Besni ve Şanlıurfa Bozova ilçelerine bağlı onlarca köye ulaşım sağlanıyor. Yol yapımı tamamlandığında bölgede ulaşım rahatlıkla sağlanması olması bölge halkını ve araç sürücülerini memnun etti. - GAZİANTEP