Gaziantep\'te Kırsal Yollarda Bakım Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Altınpınar ve Karababa Mahallelerinin bozulan yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Araban ilçesine bağlı kırsal Altınpınar ve Karababa arasındaki yolun bozulması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekiplerince başlatılan yama bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Altınpınar ve Karababa Mahallesi sakinleri bozulan yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti. - GAZİANTEP