Gaziantep'te Kışın Vazgeçilmezi: Şiveydiz Yemeği - Son Dakika
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Gaziantep'te Kışın Vazgeçilmezi: Şiveydiz Yemeği

Gaziantep\'te Kışın Vazgeçilmezi: Şiveydiz Yemeği

Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen şiveydiz, doğal antibiyotik etkisiyle dikkat çekiyor. Soğuk havalarda sıkça tercih edilen bu yerel lezzet, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler için alternatif olarak öne çıkıyor.

28.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:32
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Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik olarak tüketiliyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar alternatif olarak sıklıkla tercih ediliyor.

Zengin ve lezzetli mutfak kültürüyle öne çıkan gastronomi kenti Gaziantep'te kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı. Soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen tescilli bir yemek olan şiveydiz, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu sayılıyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyen vatandaşlar tarafından alternatif olarak çokça tercih ediliyor. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da kış mevsiminde menüde vatandaşlara sunulan şiveydizin porsiyonu ise 150 TL'ye satılıyor.

"Gaziantep yöresine ait soğan ve sarımsakla yapılan doğal bir yemektir"

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da aşçı olan 56 yaşındaki Oya Yılmaz, Gaziantep'e özgü kış yemeğinin püf noktalarını anlattı. Şiveydiz yemeğinin yapımını anlatan Yılmaz, "Gaziantep yöresine ait soğan ve sarımsakla yapılan doğal bir yemektir. Sonbahar ve kış aylarında tüketilen şiveydiz, doğal bir antibiyotik olduğu için Gaziantep'te sık tüketiliyor. İçerisinde et suyu, et, nohut, yeşil soğan, yeşil sarımsak ve yoğurt bulunuyor" dedi.

"Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif"

Şiveydiz yemeğinin faydalarını anlatan usta Yılmaz, "Şiveydiz doğal bir yemek olduğu için grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğan ve sarımsaklı bir yemek olduğu için yerli ve yabancı turistler ilk etapta çekimser davranıyor. Fakat tadına baktıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu yemek sadece kış ayında tüketiliyor. Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif" şeklinde konuştu.

"Hasta olmamak için haftada bir kez yemeye çalışıyoruz"

Şiveydizi hasta olmamak için tükettiğini söyleyen müşteri Leyla Şar, "Şiveydizi severek tüketiyoruz. Hasta olmamak için haftada bir kez yemeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlara öneriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kışın Vazgeçilmezi: Şiveydiz Yemeği - Son Dakika

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