Gaziantep\'te Klima Denetimleri Artırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini artırdı. Farklı duraklarda yapılan kontrollerle araçlardaki klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı denetleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerçekleştirilen denetimlerde, klima açma saatlerinde sistemlerini devreye almayan araç sürücüleri önce uyarılıyor, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Trafik zabıta ekipleri, klima odaklı yapılan bu denetimlerde aynı zamanda sürücülerin kılık kıyafetleri, temizlik kurallarına uyumları, güzergah ihlalleri ve duraklarda durmama gibi diğer hususlarda da kontrollerini sürdürüyor.

"125 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, Mayıs ayında tüm toplu taşıma esnafına yazılı uyarı yapıldığını hatırlatarak, "Toplu taşıma esnafına yaz boyunca klimaların çalıştırılması gerektiği yönünde gerekli bildirimlerde bulunuldu. Ekiplerimiz hem resmi hem sivil olarak sahada aktif görev yaparak olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Bu kapsamda, klimasını çalıştırmayan ve vatandaşları mağdur eden 125 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı" dedi.

Alo 153 üzerinden şikayet bildirilebilir

Yaz boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Yalım, vatandaşların klimasız çalışan araçlarla ilgili şikayetlerini ALO 153 İhbar Hattı üzerinden 7/24 bildirebileceklerini, tüm başvuruların titizlikle değerlendirileceğini ifade etti. - GAZİANTEP