Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kurban Satış Noktalarında Denetimleri Sıklaştırdı

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında tartı ve ölçü aletlerinde hile yapılmaması için denetimlerini sıklaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belirlenen kurban satış noktalarında tartı ve ölçü aletlerinde hile yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor. Bayram öncesi alınan tedbirler doğrultusunda sahada yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir zabıtası, kurban satış noktalarındaki denetimlerine hız kazandırdı. Vatandaşların kurbanlıklarını güvenle alabilmesi için bayrama kadar denetimlere devam edilecek. Ayrıca, kurallara aykırı satışlara engel olunarak haksız rekabetin önüne geçilecek, küpesiz ve menşei belirsiz kurban satışı yapan kişilere izin verilmeyecek.

"Vatandaşlarımızın aldatılmaması için denetimlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz"

Kurban satış alanlarında son hazırlıkları inceleyen ve denetimlere katılan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlerin artırıldığını belirterek, "Aldığımız tedbirler kapsamında vatandaşlar için satışa sunulan kurbanlıkların kulak küpelerinin olup olmadığına dikkat ediyoruz. Terazilerin denetimini yapıyoruz çünkü vatandaşlarımızın aldatılma durumu söz konusu olacağı için bu denetimleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Belirlenen kurban satış noktalarının dışında başka hiçbir yerde kurban satışına izin vermiyoruz" dedi.

Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı sıra şehrin muhtelif yerlerinde kurulan kurban satış noktalarında vatandaşların rahatlıkla kurbanlarını alabilmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Yalım, "Bugün, yine belirlenen kurban satış noktalarında en ufak bir tartı hilesi ile vatandaşın karşılaşmaması için gayret sarf ediyoruz. Hile tespit edilen kantarlara el konulup yasal işlem başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Menşei belli olmayan hayvanların satışına izin vermiyoruz"

Menşei belli olmayan hayvanların satışına izin vermediklerini belirten Yalım, "Huzur ve sükünet ile bayramı idrak edebilmek için vatandaşların kurbanlıklarını satın aldığı yerde kesimini yapması önemli. Belirtilen yerlerde gerçekleştirilen kurban kesimleri sonrasında şehrin kirlenmemesi için hayvan atıklarının çöp konteynerlerine atılması gerekiyor. Belirlenen kesim yerleri dışında kesim yapan vatandaşlara idari para cezası uygulayacağız" diye konuştu.

Yalım, kurban kesimi sonrası çevreye atılan hayvan atıklarının çeşitli hastalıklara neden olabileceğini aktararak, "Şarbon gibi hastalıkların önünü açmamak adına ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi koordineli bir şekilde çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tüm şehirde kapsamlı denetimler yapıyoruz"

Kurban Bayramı'nı yalnızca kurban kesimlerinin ve satışlarının yapıldığı noktalardan ibaret görmediklerine dikkati çeken Yalım, "Yeme içme mekanları, eğlence mekanları ve alışveriş mekanlarında insanların aldatılmaması ve doğru fiyatlar ile vatandaşların alışveriş yapması için bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Kısacası şehrin huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerimizi en üst hassasiyetle almış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

ALO 153 ihbar hattına vatandaşların yaptığı şikayetler doğrultusunda koordinasyon sağlanacağını ve hızlı bir şekilde harekete geçileceğini dile getiren Yalım, tüm denetimlerin kapsamlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı için Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi haricinde bu yıl Şahinbey ilçesinde Kahvelipınar, Dumlupınar, Şahintepe ve Tekstilkent Mahallelerinde, Şehitkamil ilçesinde Belkıs ve Sanayi Mahallelerinde, Nizip ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda, İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi Kurban Satış Yeri'nde, Araban ilçesinde hayvan pazarında kurban satışı yapılacak. - GAZİANTEP