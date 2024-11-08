Gaziantep\'te Öğrenciler Günde 18 Bin Kişiye Ekmek ve Yemek Üretiyor

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Gaziantep'te GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günde 18 bin kişiye ekmek ve yemek üreterek hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de ailelerine ekonomik katkı sağlıyor.

Gaziantep'te GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenci, okul bünyesinde kurulan imalathanelerde uzman öğretmenlerin rehberliğinde görev alarak günlük 18 bin kişiye 3 öğün olmak üzere 4 çeşit yemek ve 30 bin ekmek üretiyor. Bu üretimden elde edilen gelir ise döner sermaye ile okul bünyesine kazandırılıyor.

Proje kapsamında üretilen ekmek ve yemekler, Gaziantep genelindeki hastane, okul ve çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlara gönderilirken bu gerçekleştirilen projede öğrencilerin hem mesleki becerilerinin geliştirilmesi hem de toplumsal ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi tarafından desteklenen projede öğrenciler, mezun olduklarında iş hayatına daha donanımlı bir şekilde adım atabiliyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu nitelikli aşçıları yetiştirmeyi amaçlayan okul aynı zamanda öğrencilerin sigortasını da yaparak performanslarına göre aylık maaş veriyor. Harçlıklarını kazanan öğrenciler aile bütçelerine destek olarak sadece mesleki beceriler değil, aynı zamanda ailelerine gelir sağlama imkanı da buluyor.

Hijyen, kalite ve lezzetten ödün vermeden hazırlanan yemekler, öğrencilere hem iş tecrübesi kazandırıyor hem de onlara geleceğe dair umut veriyor. Bu çalışmalarla GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimde örnek bir model olarak büyük takdir topluyor.

"Günlük 18 bin kişinin yemek ve ekmek ihtiyacını karşılanıyor"

100 öğrenci ile günlük 18 bin kişiye yemek ve ekmek ürettiklerini aktaran Okul Müdürü Samet Akyıldız, "Okulumuzda hem ekmek hem yemek üretimi yapıyoruz. Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlara yemek ve ekmek hizmeti sunuyoruz. Bu işi MESEM öğrencileri ile birlikte yapıyoruz. Okulumuzda 100 MESEM öğrencisi çalışıyor ve günlük 18 bin kişinin yemek ve ekmek ihtiyacını karşılıyor. Her öğrencimiz burada asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Kısacası öğrencilerimiz hem lise hayatına devam ediyor ve maddi anlamda kazanç sağlıyorlar" dedi.

"Gıda ve fırın sektörüne öğrenciler yetiştiriyoruz"

Gıda ve fırın sektörüne öğrenci yetiştirdiklerini belirten Akyıldız, "Burada çalışan çocuklar lise öğretimi görmeyen gençler olduğu için buradan mezun olduklarında lise diploması almaya hak kazanıyorlar. Aynı zamanda teorik eğitimlerini pratiğe dökme imkanı buluyorlar. Bizler burada gıda ve fırın sektörüne öğrenciler yetiştiriyoruz. Her biri usta olacak kapasitede. Aynı zamanda çocuklarımız aile bütçelerine destek olmanın gururunu da yaşıyor" dedi.

"Burada olmak benim için büyük avantaj"

Hem okuyup hem çalışarak evine destek olduğunu söyleyen Esma Karahan, aldığı eğitimlerin büyük avantaj olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımla beraber burada çalışıyorum. Hem okuyup hem çalışarak evime destek oluyorum. Doğrama işlerimiz var. Kasap, pastane aşçılık, ekmek üretimi tüm işler aynı anda devam ediyor. Burada olmak benim için büyük avantaj. Burada hem öğrenip, hem de para kazanıyoruz. Arkadaşlarımızla aynı ortamda yemek yapıyor olmak mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

"İleride aşçı olmak istiyorum"

Meslek lisesinde eğitim aldığı için mutlu olduğunu söyleyen ve ileride aşçı olmak istediğini söyleyen Murat Yılmaz, "Burada Kasap, pastane aşçılık, ekmek üretimi alanlarında ekip olarak çalışıyoruz. Çalıştığım bölümden çok memnunum. Burada hem paramızı kazanıyoruz hem de meslek ediniyoruz. Bu bölümü kendi isteğimle seçtim. İleride aşçı olmak istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP