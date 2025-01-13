Gaziantep\'te Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince ilkokullardaki 185 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karkamış ve Nizip ilçelerinde bulunan ilkokullardaki 185 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında çocukları suçtan koruma, akran zorbalığı, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP