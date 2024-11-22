Gaziantep'te Öğretmenler Günü Etkinliği: Kasımpatı Çiçekleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Öğretmenler Günü Etkinliği: Kasımpatı Çiçekleri Dağıtıldı

Gaziantep\'te Öğretmenler Günü Etkinliği: Kasımpatı Çiçekleri Dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentteki öğretmenlere özel kasımpatı çiçekleri hediye etti. Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin toplum için önemini vurgulayarak, bu jestin onların değerini hatırlatmak amacıyla yapıldığını belirtti.

22.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentin dört bir yanındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlere özel hazırlanan kasımpatı çiçekleri hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlere, üzerinde Öğretmenler Günü'ne özel baskılar bulunan saksılar içinde kasımpatı çiçekleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğretmenlere yönelik hazırlanan hediyeler özel bir çaba ile tasarlandı. Özenle hazırlanan kasımpatı çiçekleri, belediye ekipleri tarafından tek tek okulları ziyaret ederek öğretmenlere teslim edildi.

"Öğretmenlerimiz için ne yapsak az"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin topluma yön veren en değerli rehberler olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayatına dokunarak onların geleceğini şekillendiriyor. Bugün onları mutlu etmek ve değerlerini bir kez daha hatırlatmak için küçük bir jest yapmak istedik. Her biri bizim için çok kıymetli" dedi.

Öğretmenler ise bu anlamlı hediyeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin çiçek dağıtımını gerçekleştirdiği okullardaki öğretmenler, "Bu özel günümüzde hatırlanmak bizi çok mutlu etti. Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederiz" diyerek duygularını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Öğretmenler Günü Etkinliği: Kasımpatı Çiçekleri Dağıtıldı - Son Dakika

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