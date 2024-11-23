Gaziantep'te Öğretmenler Günü Kasımpatı Çiçekleriyle Kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Öğretmenler Günü Kasımpatı Çiçekleriyle Kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere kasımpatı çiçekleri hediye ederek bu özel günü kutladı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin topluma yön veren değerli rehberler olduğunu vurguladı.

23.11.2024 00:03
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Gaziantep'te öğretmenler günü çiçeklerle kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentin dört bir yanındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlere özel hazırlanan kasımpatı çiçekleri hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlere, üzerinde Öğretmenler Günü'ne özel baskılar bulunan saksılar içinde kasımpatı çiçekleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğretmenlere yönelik hazırlanan hediyeler özel bir çaba ile tasarlandı. Özenle hazırlanan kasımpatı çiçekleri, belediye ekipleri tarafından tek tek okulları ziyaret ederek öğretmenlere teslim edildi.

"Öğretmenlerimiz için ne yapsak az"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin topluma yön veren en değerli rehberler olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayatına dokunarak onların geleceğini şekillendiriyor. Bugün onları mutlu etmek ve değerlerini bir kez daha hatırlatmak için küçük bir jest yapmak istedik. Her biri bizim için çok kıymetli" dedi.

Öğretmenler ise bu anlamlı hediyeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin çiçek dağıtımını gerçekleştirdiği okullardaki öğretmenler, "Bu özel günümüzde hatırlanmak bizi çok mutlu etti. Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederiz" diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Öğretmenler Günü Kasımpatı Çiçekleriyle Kutlandı - Son Dakika

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