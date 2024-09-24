Gaziantep'te Rengarenk Kurutmalıklar Tezgahta - Son Dakika
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Gaziantep'te Rengarenk Kurutmalıklar Tezgahta

Gaziantep\'te Rengarenk Kurutmalıklar Tezgahta

Gaziantep'te patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-250 TL arasında.

24.09.2024 10:53
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Gaziantep'in zengin mutfak kültürünün önemli parçalarından olan patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları tezgahlarda yerini aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk kurutmalıklar, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yöresel yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden olan kurutmalıklar, özellikle dolma yapımında sıkça kullanılıyor. Pazar yerlerinde ve sokak tezgahlarında sergilenen kurutmalıklar, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda görselliğiyle de adeta bir şölen sunuyor. Rengarenk dizilen patlıcan, kabak ve biber kurutmalıklar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurutmalıkların fiyatları ise 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

"Vatandaşlar patlıcan, kabak, biber gibi kurutmalıkları tercih ediyorlar"

Kurutmalıklarla ilgili bilgi veren Elmacı Pazarı esnafı Semih Sepin, "Kurutmalıkları Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden getiriyoruz. Kadınlar kurutulacak sebzeleri oyup güneşe seriyor. Sebzeler kuruduktan sonra tezgahlarda yerini alıyor. Kurutmalıklar Eylül ve Ekim aylarında tezgaha iner. Bu aylarda satışlar çok olur. Çünkü yeni yapılan kurutmalıklar bu aylarda tezgaha iner. Tüm Türkiye'de satışlarımız var. Vatandaşlar patlıcan, kabak, biber gibi kurutmalıkları tercih ediyorlar. Fiyatlar ise şu şekilde; patlıcan, biber 50 tanesi 150 TL. Kabak 250 TL. Talep şu anda çok yüksek. Çünkü kurutmalıklar taze olan sebzelerden daha uygun" dedi.

"Kurutmalık almak için Isparta'dan buraya geldim"

Isparta'dan kurutmalık almak için geldiğini söyleyen vatandaş Rabia Fıstıkçı, "Kurutmalık almak için Isparta'dan buraya geldim. Kışlık eksikleri tamamlıyoruz. Biz her yıl kurutmalık alıyoruz. Yemeklerde vazgeçilmezimiz. Şu an fiyatlar çok uygun. Biz vatandaş olarak fiyatlardan çok memnumunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Rengarenk Kurutmalıklar Tezgahta - Son Dakika

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