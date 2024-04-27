Gaziantep\'te Samiha Ayverdi anıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğinde vefatının 31'inci yılında mütefekkir, mutasavvıf, yazar Samiha Ayverdi eserleriyle anıldı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünde Ayverdi'yi eserleriyle anmak amacıyla panel gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Feray Yılmaz, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, GBB Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver, Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Türk Kadınları Kültür Derneği temsilcileri katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz, Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 10 yıldır yaptığı çalışmalarda kadın konusunun çok daha fazla öne çıkmaya başladığını belirterek, "Gazikültür AŞ, kurulduğu günden itibaren kültür, tarih ve sanat alanlarında çok güzel işlere imza atıyor. Gaziantep Büyükşehir, sanatın, kültürün her zaman yanında olmaya devam edecek" dedi.

GBB Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver ise Samiha Ayverdi'yi anmanın büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, "Ayverdi, çok nadide, çok özel eserlere sahip. Benim de kendisiyle tanışmam 'İstanbul Geceleri' eserini okumakla başladı. Gerçekten bugün burada siz güzide temsilcilerle bu toplantıyı icra etmek, bizim için büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da mütefekkir, mutasavvıf, yazar Samiha Ayverdi'yi bugün burada anmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, "Samiha Ayverdi, bizler için çok kıymetli. Gazikültür, özellikle kadınlarla ilgili çok önemli çalışmalara imza attı. Bu programda bunlardan birisi" diye konuştu.

Program, daha sonra Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Mehmet Demirci ve Doç. Dr. Ayhan Pala'nın katıldığı "Kölelikten Efendiliğe" ve "Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Siyonist Yahudiler" konulu panelle devam etti. - GAZİANTEP