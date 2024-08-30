Gaziantep\'te Ardıl Barajı Sulama Birliği, sarımsak üreticileriyle yağmurlama sistemiyle sulama yapacak

Yerel

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı Sulama Birliği Başkanlığınca sarımsak üreticileriyle birlikte ürünün sulamalarının yağmurlama sistemi ile yapılacağı açıklandı.

Araban ilçesi Ardıl Barajı Sulama Birliği Başkanı Yaşar Eylouşağı, Köklüce (Ardıl) kırsal Mahallesinde Araban Sarımsağı üreticileri ile bir araya gelerek, sarımsak sulamalarının yağmurlama sistemi ile yapılması kararı alındı. - GAZİANTEP