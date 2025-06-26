Gaziantep\'te Tarım Sektör Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'te tarım sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut durumu değerlendirmek, ihtiyaç ve önerileri ele almak amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarım Okulu'nda düzenlenen toplantıya tarımda yaşanan sorunlar, talepler ve çalışmalar konusunda istişare edildi.

Programda ayrıca Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin tarım alanında çalışmalarla ilgili bir yeni yapılacak projeler aktarıldı. Can suyu, mazot desteği, sözleşmeli tarım ata tohumu gibi devam eden projelerin yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Merkeze tarıma ve toprağa koymamız gerekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıda yaptığı konuşmada gıda güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı belediyeciliği doğumdan ölüme, herkese dokunmaksa 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek bunu merkezine tarımı ve toprağı koymamız gerekiyor. Suyu yönetmemiz lazım" diye konuştu.

Toplantı sonunda tarım sektör sonuç bilgirgesi belirlendi

Toplantının sonunda tarım sektör sonuç beyannamesi belirlendi. Bu kapsamda çiftçilerden ve ziraat odalarından gelen geri dönüşler doğrultusunda mazot desteğinin devam etmesi, don, yangın ve kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenen çiftçilere yardım gibi talepleri alınarak taleplerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak sonuç beyannamesi tüm katılımcılara iletilecek. - GAZİANTEP