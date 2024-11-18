Gaziantep'te Tugay Köprülü Kavşağı'nda Trafik İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tugay Köprülü Kavşağı'nda Trafik İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu üzerindeki Tugay Köprülü Kavşağı'nda trafik iyileştirme ve şerit artırma çalışmalarını bir haftada tamamlayarak, trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.

18.11.2024 11:46
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu (İpekyolu) üzerinde yer alan Tugay Köprülü Kavşağı'ndaki trafik iyileştirme ve şerit artırma çalışmalarını 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamladı.

Günlük araç akışının en yoğun olduğu güzergahlardan biri olan İpekyolu'nda trafik sıkışıklığını gidermek için başlatılan çalışmalar kapsamında, orta refüj ve yan kaldırımlarda kullanılmayan alanlar değerlendirilerek her iki yönde birer şerit eklendi. Böylece kavşaktaki trafik yoğunluğunun hafifletilmesi amaçlandı.

Yüzde 33 trafik rahatlaması hedefleniyor

KÜSGET ve organize sanayi bölgesine ulaşımı sağlayan İpekyolu'nun, Turgut Özal Bulvarı ile kesişim noktasında yer alan Tugay Köprülü Kavşağı'ndaki bu düzenleme ile trafik akışında yüzde 33 oranında iyileşme sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kontrolünde, araç akışını aksatmamak adına yoğun olmayan saatlerde ve okulların ara tatil döneminde planlanarak gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Tugay Köprülü Kavşağı'nda Trafik İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Tugay Köprülü Kavşağı'nda Trafik İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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